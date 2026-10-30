¿Quién es José Alfredo Pérez Astorga y por qué se le relaciona con ‘El Tanque’, líder del CJNG detenido?

El funcionario del SAT tenía la capacidad de frenar actuaciones federales contra grupos político-criminales que operaban bajo su protección.

José Alfredo Pérez Astorga era administrador central del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estaría relacionado con Ivan Cazarín ‘N’, alias ‘El Tanque’, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2020, Pérez Astorga era administrador central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

El funcionario del SAT estaba “fuera del radar”, pero es fundamental para entender las redes y complicidades ocurridas en el sur del país y también relacionadas con el empresario Amílcar Olan, de acuerdo con el columnista de El Financiero, Raymundo Rivapalacio.

“Pérez Astorga fue el administrador central de Fiscalización del SAT y respondía a Rosalinda López Hernández –que falleció de enfermedad en 2024–, hermana del senador Adán Augusto López Hernández”, explica Rivapalacio en su texto Un tanque de dinamita, que se publica este viernes.

¿Cuáles eran los negocios de José Alfredo Pérez Astorga que lo relacionan con El Tanque?

De acuerdo con la información de Raymundo Rivapalacio, López Astorga era brazo derecho de Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López, y vigilaba las “redes de protección” tanto de dicha familia como la de López Obrador.

“Pero al mismo tiempo, se involucró en todos los temas relacionados con las industrias del tequila y el tabaco, así como con lo que tuviera que ver con las escrituras de las empresas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que a través de El Tanque, estableció la relación con varias de las figuras del Grupo Tabasco, e indirectamente los López Beltrán”, explica Rivapalacio.

La fuerza del exfuncionario del SAT radicaba en que tenía la capacidad de frenar actuaciones federales contra grupos político-criminales que operaban bajo su protección.

El ejemplo es que, tras su salida del SAT, en agosto se ‘destapó’ que la Marina aseguró un cargamento procedente de Vietnam con 52 millones de cigarros ilegales en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Con dicha acción se afectaron “fuertes intereses” y quien pidió su liberación fue Andrés Manuel López Beltrán, lo que terminó de evidenciar sus vínculos también con López Astorga.

¿Qué pasó tras la salida de Pérez Astorga del SAT?

Luego de la salida de Pérez Astorga del SAT, se ‘refugió’ en su natal Veracruz y colabora con la gobernadora, Rocío Nahle.

Era precisamente desde dicho estado que ‘El Tanque’ operaba para el sur del país, por lo que sus actividades criminales en nombre del CJNG incluían desde Veracruz hasta Chiapas.

“La salida de López Astorga de los asuntos en Jalisco y la persecución nacional del Cártel Jalisco Nueva Generación afectaron las operaciones criminales en el sur del país, donde finalmente las autoridades federales pudieron capturar a El Tanque, que controlaba la extorsión, el tráfico de drogas, secuestros, lavado de dinero y robo de hidrocarburos”, cuenta el columnista.