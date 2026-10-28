Otro golpe al CJNG: Marina detiene en Oaxaca a ‘El Semáforo’, presunto sucesor de ‘El Tanque’

Carlos 'N' ocupaba el segundo nivel en la estructura criminal como sucesor de Iván 'N', alias 'Tanque', detenido el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. (SSPC).

La Secretaría de Marina (Semar) detuvo en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, identificado por las autoridades como presunto sucesor de Iván “N”, conocido como “El Tanque”, señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mismo operativo fue capturada Ana Gabriela “N”, a quien la dependencia señaló como presunta operadora logística de la organización criminal en la región.

De acuerdo con un comunicado de la Semar, Carlos “N” ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura del grupo delictivo y era identificado como jefe regional. Las autoridades lo relacionan con presuntas actividades criminales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en la zona limítrofe con Oaxaca.

Durante la intervención, los elementos federales aseguraron sustancias ilícitas, armas, granadas, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble. El valor total de lo decomisado fue calculado en 8 millones 837 mil pesos, informó la dependencia.

Tras su detención, ambos fueron trasladados en un helicóptero naval desde Tuxtepec hasta la Base Aeronaval de Veracruz y posteriormente enviados en avión a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público federal, instancia que determinará su situación jurídica.

En el despliegue participaron elementos de la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Marina indicó que estas capturas forman parte de las acciones contra la estructura del CJNG en Veracruz y Oaxaca, donde previamente fueron detenidos otros 16 presuntos integrantes de la organización.

Iván “N”, alias “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco. Actualmente permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “Altiplano”, luego de que un juez le dictara prisión preventiva.