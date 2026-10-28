Capturan a ‘El Delta 2′, el ex militar que se unió al CJNG en Tlaxcala

Imagen ilustrativa. 'El Delta 2' fue detenido durante un operativo en Tlaxcala contra el narco (Foto : JORGE LEZAMA /CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Tlaxcala a Fernando N., ‘El Delta 2’ y/o ‘El Güero Dani’, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Apizaco y exmilitar investigado por su probable participación en secuestros, extorsiones y narcomenudeo. La captura se realizó mediante un operativo coordinado en cuatro municipios del estado.

¿Cómo fue la captura del ‘Delta 2′?

Información oficial indica que el operativo para la captura del presunto delincuente consistió en cateos simultáneos en cuatro municipios entre la noche del domingo 25 de octubre y la mañana del lunes 26 de octubre.

A partir de ello se logró asegurarlo en la comunidad de San Benito Xaltocan, perteneciente al municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. En el operativo también se capturó a otras tres personas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala.