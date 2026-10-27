Marcha por la justicia y la paz: Develarán estatua de Carlos Manzo en el sitio donde lo asesinaron

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, delineó los detalles de la marcha por la justicia y la paz del próximo 1 de noviembre, fecha en la que se cumple el primer año del asesinato de Carlos Manzo, a quien se le homenajeará con una estatua.

La mandataria aseguró que la movilización no tendrá fines políticos, y aunque Grecia Quiroz aspira a ser gobernadora de Michoacán, aseguró que el tema “va más allá. Esto es un tema social, un tema ciudadano”.

Con ello, tampoco serán invitados partidos políticos, y explicó que la movilización abrirá un espacio para que la ciudadanía levante la voz y exija justicia, pero no solo por el asesinato de Carlos Manzo en el Festival de las Velas, sino por los hechos de violencia registrados en Uruapan y Michoacán.

Finalmente, reconoció que en el último año Uruapan está en la conversación debido a distintos hechos de violencia, además de otros municipios de Michoacán.

A un año del asesinato de Carlos Manzo: ¿Cómo será la marcha por la justicia y la paz en Uruapan?

De acuerdo con lo acordado en días pasados, la marcha a un año del asesinato de Carlos Manzo comenzará a las 10:00 horas del domingo 1 de noviembre en el monumento a Lázaro Cárdenas.

Luego de recorrer el centro de Uruapan, a través de la calle Morelos, se develará una estatua en memoria a Carlos Manzo sobre la Plaza Morelos, sitio en el que fue asesinado.

Por ahora no se han confirmado mensajes públicos u otro evento como parte de la movilización encabezada por Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz confirma reunión con Harfuch

Grecia Quiroz, señalada por no dar los celulares de Carlos Manzo, confirmó una reunión en los próximos días con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El objetivo de la reunión será reforzar la seguridad en Uruapan debido a hechos de violencia recientes. Además, revisarán acciones en marcha y establecerán medidas para proteger a la población.

Quiroz, quien pidió que la FGR atrajera el caso de Carlos Manzo, destacó el apoyo del Gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de Seguridad y coordinación con fuerzas federales, esto como parte del Plan Michoacán para la Paz.

Además, reconoció la inversión para un cuartel de la Policía Municipal y la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el municipio.

Con información de Quadratín.