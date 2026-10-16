Asesinato de Carlos Manzo: ¿Cuáles son los avances de la investigación, según la Fiscalía de Michoacán?

A Carlos Manzo lo mataron el 1 de noviembre del 2025, en el Festival de las Velas de Uruapan, Michoacán. (Cuartoscuro).

A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó 33 personas detenidas, la emisión de 18 órdenes de aprehensión, más de 6 mil actos de investigación y periciales por el crimen del exalcalde de Uruapan.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la institución presentó un balance de las diligencias ministeriales, periciales y operativas desplegadas para esclarecer el homicidio, en un contexto marcado por la proximidad del primer aniversario de la muerte de Manzo y la convocatoria de Grecia Quiroz a una marcha nacional.

De acuerdo con las cifras expuestas por la Fiscalía, las investigaciones acumularon aproximadamente 3 mil 500 actos de investigación y 3 mil actuaciones periciales. Además, el personal participó en cerca de 120 audiencias, que representaron alrededor de 2 mil horas de actividad procesal.

En el ámbito operativo, la institución informó del despliegue de 2 mil elementos de apoyo y la instalación de 200 mesas de inteligencia.

También reportó 15 cateos, en los que se aseguraron ocho armas de fuego y 335 municiones y cartuchos.

La investigación incluyó el análisis de unas mil 200 horas de videograbaciones, 72 extracciones de información con control judicial y la revisión técnica de 26 memorias USB y un disco duro externo.

En materia de telecomunicaciones, la FGE reportó 199 requerimientos de datos conservados, 13 dictámenes especializados sobre esa información y el seguimiento en tiempo real de 15 líneas telefónicas intervenidas.

Asesinato de Carlos Manzo: ¿Quiénes son las 33 personas detenidas?

Respecto de las 33 personas detenidas, la Fiscalía señaló que entre ellas hay presuntos autores materiales, personas con una relación indirecta con los hechos y escoltas vinculadas con el caso.

Las detenciones van desde cabecillas de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como son los hermanos Álvarez Ayala, o Los Rs, hasta los autores materiales del ataque, como son Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’ y Alexis Jesús ‘N’, ‘El Brilloso’.

El balance institucional se presenta en vísperas del primer aniversario del asesinato, mientras Grecia Quiroz ha convocado a una movilización nacional.

Las cifras de la Fiscalía dimensionan los recursos y las diligencias desplegados; el alcance de los resultados judiciales deberá evaluarse también a partir de las imputaciones, las vinculaciones a proceso y las sentencias que se hayan obtenido.

Con información de Quadratín.