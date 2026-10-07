Noroña reclama a Grecia Quiroz por no dar sus celulares por caso Carlos Manzo: ‘Puede ir a la cárcel’

Gerardo Fernández Noroña reclamó que Grecia Quiroz se niege a dar sus celulares para colaborar con la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Gerardo Fernández Noroña, con todo y quejas de violencia política en el pasado, se volvió a referir a Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, y aseguró que se le puede cumplir el ir a la cárcel por no dar sus celulares para la investigación del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

El senador de Morena se burló de los dichos de Grecia Quiroz, que se negó a dar los celulares por cuidar la intimidad de Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre del año pasado en un ataque armado en el que colaboró al menos una persona de su gestión como alcalde de Uruapan.

“¡Pero si hay pruebas ahí! Puede ser... Va a ser un año y los estaba usando hace poco (los celulares), y primero decía que era para que no los manipularan y le metieran cosas", reclamó Noroña.

Se refirió a las declaraciones de que Grecia Quiroz “está dispuesta a ir a la cárcel”, y aseguró que, en una de esas, “se la cumplen”, ya que debe entregar los teléfonos, y de lo contrario, obstruye la justicia.

Noroña reclama a la Fiscalía de Michoacán por dejar pasar el tiempo en caso Carlos Manzo

Además del pronunciamiento de Grecia Quiroz, Noroña se refirió a las labores de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que durante la gestión de Carlos Torres Piña, que se perfila como candidato de Morena para gobernador del estado, y quien está ahora, “han dejado correr demasiado tiempo”.

El senador insistió en que es un reclamo legítimo del pueblo pedir justicia en el caso de Carlos Manzo, asesinado en el Festival de las Velas.

“Oigan, pues parecemos la burla, ni parecemos mayoría. ¿Por qué dejamos pasar esas cosas?“, cuestionó.

Finalmente, Fernández Noroña agregó que no va a dar más argumentos sobre su postura, y aseguró que viene una importante determinación respecto al asesinato de Carlos Manzo, aunque se desconoce si es en referencia a Grecia Quiroz, que también se ha rivalizado con su cuñado, Juan Manzo, por el ataque armado y sus responsables.