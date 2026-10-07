Morena y su fiesta de XV años… en mitad de semana

Este miércoles, día laboral, todos los de Morena estarán de fiesta por los XV años del partido. La dirigente nacional, Ariadna Montiel, anticipó que fueron convocados para hoy todos los gobernadores, líderes parlamentarios, legisladores, funcionarios públicos y la estructura partidista. La cita es a las 6:00 pm en el Auditorio Nacional; lo malo es que quienes viajarán de los estados hacia la CDMX tendrán que dejar de trabajar. Pero vale la pena, dijo Montiel, porque “es para que no se nos olvide de dónde venimos y por qué luchamos”. No, pues sí.

Fin de polémica

Pareciera que llegó a su fin la polémica generada en torno al oficio enviado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presidenta Sheinbaum aclaró en su conferencia mañanera que tendrán que correr todos los procedimientos establecidos en la ley, a través de la Cancillería y del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, quienes determinarán la procedencia o no de la academia internacional de capacitación policial propuesta por las autoridades de esta entidad. Ante todo, un procedimiento apegado a la ley y respetuoso de los canales institucionales de la cooperación bilateral.

Incomodan a Marath con Andy

Más allá de los buenos resultados en política laboral, duro cuestionaron ayer los panistas al secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños. “Su ascenso de auxiliar administrativo en Morena en 2016, a subsecretario en 2020 y a secretario de Estado en el 2023 corre en paralelo a su amistad con Andrés Manuel López Beltrán, su compañero en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM”, le recordó desde tribuna la diputada Ana Balderas. Tiempos de campaña, aunque no hayan empezado.

Ese apoyo sí se ve hacia magistrada que buscan sancionar

Trascendió la intención del Tribunal de Disciplina Judicial de sancionar a la jueza en retiro Martha Magaña, quien, en 2024, aún en funciones, concedió la primera suspensión contra la reforma judicial de AMLO. El amago de sanción generó enojo entre juzgadores federales, no los del acordeón, sino los de carrera, quienes hicieron un video en el que 30 de ellos expusieron su apoyo a Magaña, acusaron otro atentado a la independencia judicial y acoso disciplinario. Pidieron, tanto en el video como en una protesta frente a la SCJN, que se resuelva con apego a la ley y al debido proceso. “No estás sola”, le aseguraron.

A juicio del pueblo…

Hablando de suspirantes, Ruth González Silva, senadora del PVEM, afirmó que ahorita está concentrada en su informe de labores y será por ahí de diciembre-enero si decide o no ser candidata a San Luis Potosí para suceder a su esposo, al fin que su partido –recordó– no prohíbe el nepotismo. Se le cuestionó si moralmente no lo veía incorrecto, pero dejó la decisión al pueblo: “La gente va a decidir si está bien o no está bien”.

El tema de las dobles nacionalidades

Quien todavía no se define como aspirante, pero tampoco lo negó, fue Cecilia Guadiana, senadora de Morena, pues para Coahuila 2029 aún “falta mucho”. Eso sí, por el momento no piensa renunciar a su nacionalidad estadounidense, algo que ella no decidió: “No estaba en mi control hace 31 años. Mis papás decidieron que yo naciera allá”.

Cambiando la conversación

Para Higinio Martínez, presidente del Senado, el tema con el gobierno de Querétaro y la embajada de Estados Unidos ya parece cerrado. Afirmó que invitará al embajador Ronald Johnson, al igual que ha hecho con otros diplomáticos, para “platicar”... pero de beisbol porque, por ejemplo, él le va a los Twins o Vikingos de Minnesota. “Para platicar sobre eso, y lo que él quiera, por supuesto”.