Les traicionó el subconsciente: Morena protagoniza desliz por huachicol fiscal en la Cámara de Diputados

Diputados de Morena reaccionaron entre risas después de que Claudia Rivera preguntara si estaban a favor del huachicol fiscal durante el debate. (Captura de pantalla).

Durante la discusión de la reforma a la Ley Aduanera en la Cámara de Diputados, la morenista Claudia Rivera Vivanco protagonizó un momento que provocó risas entre integrantes de su bancada luego de que, al lanzar una serie de arengas desde tribuna, preguntara si estaban “a favor del huachicol fiscal” y recibiera una respuesta afirmativa.

Rivera Vivanco, diputada federal por Puebla, comenzó su intervención preguntando a sus compañeros si estaban a favor del combate a la corrupción y a la evasión fiscal, preguntas que fueron respondidas con un “sí”.

Sin embargo, cuando preguntó “¿a favor del huachicol fiscal?”, también se escuchó una respuesta afirmativa entre los legisladores que la acompañaban.

El momento generó risas entre algunas diputadas de Morena. De acuerdo con el reporte de Reforma, Olga Leticia Chávez respondió “¡sí!”, mientras que Rocío López y Alma Higuera reaccionaron entre risas; esta última corrigió después con un “¡no!”. Rivera Vivanco también sonrió ante lo ocurrido.

¿Qué contempla la Ley Aduanera?

La escena ocurrió mientras el Pleno discutía una reforma a la Ley Aduanera que contempla medidas para combatir prácticas relacionadas con el huachicol fiscal.

La propuesta busca fortalecer el control sobre mercancías importadas y establecer sanciones para determinadas infracciones relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos.

El episodio fue retomado por legisladores de oposición. El diputado de Movimiento Ciudadano Erubiel Lorenzo Alonso calificó la intervención previa como una “confesión de hechos” y cuestionó las acciones de Morena frente a casos de corrupción y lavado de dinero.

Rivera Vivanco respondió posteriormente desde tribuna y sostuvo que la oposición debía mostrar con sus votos su postura sobre el combate al huachicol fiscal.

Tras el intercambio, Rivera Vivanco retomó la palabra por alusiones y cuestionó que la oposición señalara a Morena por el problema del huachicol fiscal.

La legisladora sostuvo que el fenómeno comenzó durante gobiernos anteriores y pidió que las críticas se reflejaran también en la votación de la reforma que se discutía en el Pleno.