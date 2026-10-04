Dan prisión preventiva al ‘Capitán Sol’, acusado de huachicol fiscal: Fijan audiencia el 8 de octubre

La FGR informó que obtuvo prisión preventiva para el Capitán Sol, el Marino vinculado al huachicol fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Miguel ‘N’, ‘Capitán Sol’, por su posible participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La determinación ocurrió luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formulara la imputación contra el detenido.

De acuerdo con el comunicado 676/26 de la FGR, la autoridad judicial determinó que la audiencia inicial continúe el próximo jueves 8 de octubre, fecha en la que se definirá la situación jurídica de Miguel ‘N’.

Capitán Sol obtivo prisión preventiva por vinculos con la red de huachicol fiscal.

El expediente señala que el delito atribuido corresponde a la modalidad de ocultamiento, con la agravante de que habría participado un servidor público.

La persona identificada como ‘Capitán Sol’ fue detenida en días pasados en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de investigación realizados por la FGR en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quién es ‘Capitán Sol’, el retirado de la Marina vinculado al huachicol fiscal?

Miguel ‘N’ es un capitán retirado de la Secretaría de Marina (Semar) que aparece en las investigaciones relacionadas con una red de huachicol fiscal. Autoridades lo identifican también con los sobrenombres de ‘Sol’ y ‘Mike’.

Investigaciones retomadas previamente por El Financiero señalan que habría tenido un papel dentro de la estructura vinculada con los hermanos Fernando y Manuel Roberto ‘N’, conocidos como ‘Los Primos’. Según esos datos, presuntamente facilitaba permisos y documentación aduanera para introducir combustible de manera ilegal al país.

En particular, las indagatorias mencionadas por este medio lo relacionan con el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico durante los últimos dos años, operaciones bajo investigación por el ingreso irregular de hidrocarburos.

Tras su captura en Zapopan, Miguel ‘N’ fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en el Estado de México, donde permanece sujeto al proceso judicial.

La FGR recordó que el detenido se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.