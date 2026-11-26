Nos comentaron en la Jucopo del Palacio Legislativo que prácticamente todos los coordinadores parlamentarios han solicitado a Morena “ignorar el juicio” que el PAN presentó ante el Tribunal Electoral para que obligue a la ‘4T’ a emitir la convocatoria para elegir presidenta del INE y “no tensar más las cosas”. Aseguran que el recurso panista “rompió los pocos canales de diálogo” que había y ahora “no hay certeza de nada”. El presidente de la cámara, Raúl Bolaños-Cacho, deslizó que “han estado pidiendo que se haga un esfuerzo para el consenso”. Más reparto de culpas.

Los berrinches

Que a la autodenominada “ministra del pueblo” le cayó mal que sus pares acudieran al Senado a presentar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del PJF, encabezados por el ministro presidente, Hugo Aguilar. Y que le molestó todavía más que, de paso, le preguntaran a él por la sucesión en la presidencia de la Corte. Nos dicen que el berrinche fue mayúsculo, pero si nos preguntan, son condiciones autogeneradas. Lenia Batres estaba invitada a la reunión y decidió dejar plantados a sus pares. El resultado fue que se quedó fuera de una conversación relevante sobre el futuro del Poder Judicial en la que pudo haber buscado aliados. La sucesión despierta interés y sigue abierta. Por ahora, la única que parece darla por resuelta es Batres. Y si lo que quiere es presidir la Corte, ¿qué dice de su capacidad de diálogo que haya decidido ausentarse de una reunión en la que se discutía el futuro de la institución que aspira a encabezar?

Justicia a cafeticultores

“Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por kilo de café, y tiene que comprar de manera directa a los productores”, soltó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la respuesta no se hizo esperar. Nestlé México establecerá mesas de trabajo con los productores en Chiapas en las que participarán autoridades estatales y federales para atender reclamos de los cafeticultores. La compañía que dirige en el país Fausto Costa informó en una carta a la mandataria los detalles de esas reuniones. Además, aseguró que aumentará la adquisición del grano y lo pagará alrededor de 30% por encima del precio del mercado internacional. Menos mal.

Chihuahua, en la lupa

El tema de Chihuahua aún da para mucho. Resulta que las autoridades de México ampliaron su investigación sobre el exfiscal Guillermo Zuany, quien presuntamente ayudó a que la CIA operara en secreto y que actualmente está bajo protección en Estados Unidos. Según publicó ayer The New York Times, previo a 2021, el exfuncionario habría acumulado dinero ligado a los cárteles en beneficio de la entonces candidata a la gubernatura Maru Campos. El gobierno de Chihuahua rechazó categóricamente la versión, y no sólo eso, sino que exigió al diario estadounidense la rectificación del artículo.

Página especial contra fake news

La presidenta Sheinbaum, ante el surgimiento de escándalos de corrupción de distintos personajes de Morena, alista el lanzamiento de una página de internet “especial” para desmentir, dijo, todas las “calumnias, mentiras, fake news de todos los medios” en contra de la autodenominada “cuarta transformación”. La mandataria hizo ayer el anuncio a propósito de la información publicada de presunta corrupción de la secretaria de Energía, Luz Elena González, lo cual calificó de “pura falsedad”. La morenista aceptó que “son tantos (los casos) que no dan los miércoles del Detector de Mentiras”.

Se despide entre elogios

Se despidió Luis Donaldo Colosio del Senado. Ayer el emecista fue arropado con elogios de parte de senadores de casi todas las bancadas, ante su licencia por su aspiración al gobierno de Sonora. La única fracción parlamentaria que no le externó palabras fue la del PAN, aunque cuentan que sí se había enlistado Ricardo Anaya, pero de último momento se salió del pleno. La morenista Simey Olvera confesó que ella sí se abstuvo de votar su licencia, pero no por ideología, sino porque extrañará a su vecino de escaño.