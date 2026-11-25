Con ironía, en la bancada morenista en San Lázaro nos comentaron que “qué bueno que los del PAN acudieron al Tribunal Electoral ‘del acordeón’ para dirimir su demanda contra la ‘4T’”, por el retraso en el proceso de elección de la presidenta del INE. Y para su tranquilidad, dicen, Ricardo Monreal les garantizó que no hay línea de Palacio Nacional ni presiones del Legislativo a los magistrados. “Es falso, el tribunal tiene plena autonomía y la presidenta Claudia Sheinbaum no se mete en este tipo de temas”, dijo el líder morenista.

“Congruencia”, responde Morena

Y a propósito de la decisión que tomó el partido azul de recurrir a los magistrados electorales, la dirigencia nacional del partido guinda, que encabeza Ariadna Montiel, se fue con todo contra los azules. “Congruencia exigimos al Partido Acción Nacional y responsabilidad institucional”, expresó en un posicionamiento público. “La renovación de la presidencia del INE debe atenderse con seriedad, certeza jurídica y respeto a las instituciones”, remarcó. “Señalamos la contradicción entre las exigencias públicas y su decisión de judicializar el procedimiento, actuación que dificulta la construcción de acuerdos…”. Se enreda cada día más el tema.

Dirigente de Morena, en un escándalo

A Esteban Ramírez Zepeta no le quedó más remedio que presentar su renuncia a la dirigencia estatal de Morena en Veracruz, luego de que la gobernadora, Rocío Nahle, tildó de “reprobables” las imágenes en las que el hoy exlíder aparecía en ropa interior junto a varios acompañantes, entre ellos un sujeto señalado por atropellar fatalmente a un ciclista. Con el tren electoral ya en marcha, las miradas apuntan ahora al Comité Ejecutivo Nacional guinda, que deberá apagar el fuego a toda prisa y nombrar al relevo en la entidad.

Reprueban al titular de Educación

El priismo en el Senado reprobó a Mario Delgado como secretario de Educación, pues mientras culpa al teléfono celular de los pésimos resultados en la prueba PISA, parece que su interés para el próximo año estará enfocado en lo electoral, al ser designado por Morena como coordinador de la quinta circunscripción. “Los niños no necesitan un operador, necesitan un secretario de tiempo completo”, le dijo la senadora Cristina Ruiz. El colimense replicó que él preferiría responderle como secretario, porque como exdirigente partidista le diría que “le ganamos a su partido muchas gubernaturas”. Así el nivel.

¿Manos limpias de Adán en el INE?

Al parecer ayer Adán Augusto López, senador de Morena, anduvo de buenas y hasta él solito se acercó a la prensa. Aseguró que ni cuando era secretario de Gobernación, ni ahora, ha metido las manos en el INE, y aunque Guadalupe Taddei es cercana a Morena e incluso el consejero Jorge Montaño, que es su paisano y se le vio rondar el Senado cuando la reforma judicial, afirmó que sólo los conoció por encuentros institucionales. “Absolutamente no (ha metido las manos en el instituto)”. ¿Le creemos?

Ocho años y veremos si ahora sí

Con la novedad de que será el martes de la próxima semana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, tras ocho años del desabasto propiciado por el jefe máximo de la autodenominada “cuarta transformación”, López Obrador, dará a conocer “el plan de distribución logística de los medicamentos” diseñado por científicos e ingenieros. De acuerdo con la mandataria, dicho plan plantea “cómo se van a distribuir los medicamentos a partir del próximo año en el IMSS Bienestar para fortalecer las Rutas de la Salud”.