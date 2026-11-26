“Compadre, antes de que nos vayamos al jale, venga, le invito unos tacos de barbacoa acá en la esquina, para que no extrañe tanto la comida de Monterrey”. En la CDMX existe una amplia variedad de tacos, desde los tradicionales al pastor y de suadero hasta los de carnitas, pero Taquería San Luisito, un pequeño negocio de la colonia Roma Norte, apuesta por los sabores regiomontanos con sus tacos mañaneros, suelen comerse antes de comenzar la jornada laboral.

Las tortillas de harina hechas a mano, acompañadas de barbacoa de res, chicharrón crujiente o en salsa y asado de boda, son algunas de las especialidades con las que este pequeño negocio, ubicado en una esquina Avenida Insurgentes Sur, busca acercar los sabores tradicionales del norte del país a los habitantes de la CDMX.

Detrás de este pequeño carrito de tacos también se encuentra una historia familiar que tiene sus raíces en uno de los barrios más emblemáticos de Monterrey.

La taquería San Luisito está ubicada en una esquina de Avenida Insurgentes. (Foto: Taquería San Luisito)

¿Cuál es la historia de Taquería San Luisito en la CDMX?

La Taquería San Luisito nació en 2024 por iniciativa de Gilos y Güicho, 2 amigos originarios de Monterrey que radican en la CDMX, quienes decidieron abrir un negocio para llevar los tradicionales tacos mañaneros a la capital y acercar los sabores de su ciudad natal a los regiomontanos que viven lejos de casa.

El nombre del establecimiento es un homenaje a la colonia Independencia, uno de los barrios más antiguos de Monterrey, conocido anteriormente como San Luisito debido a la presencia de migrantes provenientes de San Luis Potosí.

En ese barrio también comenzó una historia familiar que años después inspiraría el nombre de la taquería.

Recientemente, la taquería San Luisito cumplió dos años de que abrió en la CDMX. (Foto: San Luisito)

Don Sixto, abuelo de Güicho, tenía una tienda de abarrotes llamada La Gran Barata, donde los fines de semana vendía barbacoa a quienes acudían a desayunar. Esta costumbre permaneció en la memoria familiar y se convirtió en uno de los antecedentes de San Luisito.

Además, varios de los guisados que se sirven en el establecimiento están inspirados en las recetas de la madre de Güicho, quien le enseñó a elaborar algunos de los platillos típicos de la región.

Uno de sus recuerdos más personales está relacionado con los tacos de frijoles con queso, que su mamá le preparaba como almuerzo antes de irse a la escuela.

¿Qué tacos y guisados puedes probar en Taquería San Luisito?

Si quieres salir de los clásicos tacos al pastor, de suadero o de carnitas, Taquería San Luisito ofrece una alternativa con sus tacos de guisado, preparados con ingredientes y recetas tradicionales del norte del país.

Uno de los más destacados es el taco de barbacoa de cabeza de res, que, a diferencia de la tradicional barbacoa de borrego, destaca por su textura suave, que, acompañado de su cilantro, cebollita y, si eres valiente, un poco de chile chiltepín, su sabor te hará decir “¡Arriba el norte!” y seguramente querrás pedir más de uno.

Otro de los protagonistas es el asado de boda, un guiso de carne de cerdo preparado con chiles, ajo y especias como canela, comino y clavo. Por sus ingredientes y sabor, tiene algunas similitudes con el mole, aunque es una preparación tradicional de la cocina norteña.

Los tacos de chicharron de la taquería San Luisito. (Foto: Vladimir Fernández)

El menú también incluye chicharrón norteño, que puede servirse dorado en la plancha o preparado en salsa verde de tomate. De igual forma, encontrarás los tacos de cortadillo, una preparación de carne de res y papas con una salsa de jitomate y ajo.

Para quienes prefieren algo sencillo, también están los tacos de frijoles con queso menonita, una opción para quienes tienen prisa por llegar al jale.

Cada uno de estos tacos lo puedes acompañar con alguna de las 4 salsas de San Luisito: jitomate con jalapeño, cilantro con limón, jalapeño con chile serrano o cacahuate con chile de árbol. Eso sí, con estas últimas 2 será mejor que midas bien la cantidad que agregas, pues su picor podría hacer que termines haciéndole como bistec en el asador caliente.

Aunque, si todavía te queda espacio para el postre, puedes probar las Gloriadillas, una preparación similar a una sincronizada que combina queso menonita con las tradicionales Glorias de Linares, dulces elaborados con leche de cabra y nuez. Una opción para cerrar tu visita a la taquería con un toque dulce y cremoso.

Las tortillas de harina también son una parte importante de los tacos de San Luisito. Estas provienen de Doña Chola, un negocio de Priscila González, cantante y guitarrista de Quiero Club, banda regiomontana de indie pop que surgió en la década de los 2000.

La música no es su única conexión con Monterrey: durante la pandemia, González comenzó a preparar tortillas inspiradas en la receta de su abuela, una tradición familiar que dio origen a su establecimiento.

Los tacos de barbacoa de la taquería San Luisito. (Foto: Vladimir Fernández)

¿Cuánto cuesta comer en Taquería San Luisito y dónde está ubicada?

En Taquería San Luisito, cada taco cuesta 35 pesos, sin importar el guisado que elijas. Si prefieres que lo preparen a la plancha y que le agreguen queso, el precio aumenta a 40 pesos por pieza.

En cuanto a las bebidas, el establecimiento ofrece cold brew por 45 pesos, jugos y refrescos por 30 pesos, agua natural por 25 pesos y Topo Chico por 35 pesos.

Para que te des una idea de cuánto gastarás, una orden de 3 tacos y un refresco cuesta 135 pesos, mientras que 4 tacos acompañados de agua natural te pueden costar 165 pesos. De acuerdo con la taquería, el consumo promedio es de 180 pesos por persona.

El establecimiento se encuentra en avenida Insurgentes Sur 300, colonia Roma Norte, Ciudad de México, cerca de la estación Álvaro Obregón del Metrobús. La taquería conserva el formato de un pequeño carrito, desde donde se preparan y sirven las especialidades norteñas.

Sus horarios son de martes a viernes, de 11:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos, de 10:00 a 19:00 horas.

Así que, si alguna vez te gana el antojo de unos tacos antes de irte al jale, no necesitas viajar hasta Monterrey para disfrutar de sus sabores. Basta con acercarte a esta esquina donde está la taquería San Luisito, pedir una tortilla de harina con tu guisado favorito y acompañarla con una buena salsa.