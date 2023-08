Tortilla de harina vs. pan: ¿Cuál es más saludable?

¿Armas las quesadillas o las tortas? En las cocinas mexicanas las tortillas de harina y el pan son alimentos comunes en las comidas cotidianas, ambos comparten al trigo como ingrediente principal, ¿pero son igual de saludables?

Usualmente, las tortillas y el pan son rivales, aunque el debate contrapone a las de maíz y no a las que se elaboran con harina.

El pan de caja se caracteriza por venir en rebanadas. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se hacen las tortillas de harina y el pan?

El pan es un alimento que tiene bastantes variaciones, puede ser de sal (blanco), integral, de caja o en sus versiones dulces, aunque en general consiste en harina de trigo amasada con agua, sal y levadura.

En cambio, la tortilla se prepara con harina de trigo a la que se le añade manteca de cerdo, agua y sal, se acostumbra consumir en la parte norte del país en forma de burritos y tacos.

¿Qué tiene más calorías: pan o tortilla de harina?

De acuerdo con My fitness pal, este es un aproximado de las calorías que contiene cada uno de estos alimentos:

Pan blanco (una rebanada): 140 calorías

Pan integral (una rebanada): 110 calorías

Tortilla de harina (una pieza): 41 calorías

Las tortillas de harina son más resistentes, por lo cual se emplean para preparaciones con mucho relleno como los burritos. (Foto: Shutterstock).

¿Qué tan saludable es la tortilla de harina?

De acuerdo con el sitio especializado de Web MD, las tortillas de harina son una fuente de calcio y hierro; sin embargo, tienen más calorías que las de maíz y no contienen suficiente fibra, elemento que ayuda al sistema digestivo.

Las tortillas de harina, además, tienen entre sus ingredientes a la manteca, la cual es un tipo de grasa saturada que no se recomienda para consumirse todos los días.

Asimismo, Web MD menciona que este tipo de tortillas deberían de consumirse en moderación, ya que en exceso puede provocar malestares como:

Riesgo de padecer diabetes

Problemas cardiovasculares

Aumento de padecer ciertos tipos de cáncer

El portal de Healthline asegura que las tortillas hechas con harina integral pueden ser más saludables por contener los beneficios del grano entero del trigo. Incluso contienen una buena cantidad de fibra.

Las tortillas de maíz y de harina son dos de las bases de innumerables platillos de la gastronomía mexicana. (Foto: Shutterstock).

¿Qué tan saludable es el pan?

Healthline explica que los efectos del pan dependen del tipo, los más saludables son los que están hechas de harina integral.

No obstante, el pan en general es un alimento al que le faltan nutrientes esenciales para el cuerpo como vitaminas y minerales. La mayoría contienen grandes cantidades de calorías y carbohidratos.

Aparte del blanco, el pan integral es uno de los más populares. (Foto: Shutterstock)

Es recomendable que el consumo de pan también sea moderado como el de las tortillas de harina, ya que en exceso puede provocar algunas afectaciones. Según Eat this, not that, estos son algunos de los efectos que pueden surgir:

Aumento de los niveles de azúcar en la sangre

Aumento de peso

Inflamación

Riesgo de padecer constipación

De acuerdo con Healthline, la mejor forma de comer pan es en su forma integral por sus grandes cantidades en fibra.

¿Qué es mejor: tortilla de harina o pan?

En ambos casos de los alimentos, se recomienda consumir productos con harinas integrales, no refinadas, porque contienen todas las partes del grano del trigo y son más nutritivas.

A pesar de que una tortilla de harina podría sonar como la opción más saludable, la Clínica de Cleveland explica que hay sitios en los que se venden algunas con más calorías que el pan.

Las tortillas tienen muchos beneficios para la salud y menos calorías que el pan. (Foto: Shutterstock).

Es por ello que el sitio de la Clínica de Cleveland recomienda leer la etiqueta nutricional y optar por sus integrales, en el caso de la tortilla, si está hecha con maíz contiene mayores beneficios.

En una publicación de Gaceta UNAM, la investigadora María del Carmen Valderrama Bravo explica que el consumo una tortilla de maíz es preferible que un pan debido a que su ingesta moderada no causa un aumento de peso.