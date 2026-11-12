Pídete un ‘Perfume de gardenias’: La cantina de la Roma con tragos temáticos de canciones y paella negra

Así es la cantina La Sotomayor, que abrió una nueva sucursal en la Roma Norte. (Foto: Cortesía/Ricardo Díaz/El Financiero)

Hay canciones que se escuchan, otras que se cantan y algunas que, al menos en una cantina de la Ciudad de México, también se beben. En La Sotomayor, los ‘milagritos’ no se esperan ni se piden al cielo: llegan a tu mesa en una copa y tienen nombres de temas musicales populares.

Aquí puedes pedir ‘La Incondicional’ sin necesidad de buscarla en una rockola o tomar el micrófono de un karaoke. Basta con elegirla de la carta.

Cantina La Sotomayor recientemente abrió una sucursal en la colonia Roma Norte. A diferencia de su primera ubicación en Polanco, este espacio incorpora una propuesta que permite llevar algunas canciones a la mesa en forma de tragos, mientras los comensales disfrutan de platillos como paella tradicional o negra, tacos y preparaciones con mariscos.

La Sotomayor tiene tragos con nombres de canciones y los adorna con una imagen del cantante. (Foto: Cortesía)

¿Cómo es la cantina La Sotomayor en la Roma?

La Sotomayor es uno de esos lugares donde una comida puede extenderse hasta convertirse en sobremesa. El ambiente está pensado para reunirse con amigos, la pareja o la familia, mientras de fondo suenan canciones de Juan Gabriel, Rocío Dúrcal y Vicente Fernández, pero también de bandas como Zoé y Soda Stereo.

La sucursal de la Roma Norte abrió sus puertas en octubre de 2026, aunque la historia de esta cantina en la CDMX comenzó dos años antes, en 2024, con su primer establecimiento en Polanco. El proyecto surgió de un grupo de amigos que buscaba crear un espacio para comer sin que el consumo de bebidas alcohólicas fuera una condición.

Esa idea también se conserva en la nueva ubicación: puedes acudir únicamente a probar los platillos, pedir una bebida sin alcohol o elegir alguno de los cocteles de la carta.

El establecimiento cuenta con dos pisos y ambientes distintos. En la planta baja hay espacios más privados e íntimos, algunos de ellos disponibles para reservar y celebrar cumpleaños u otras reuniones. La iluminación amarilla y tenue contribuye a crear una atmósfera más reservada.

En el segundo piso, en cambio, el espacio es más amplio. Las mesas se distribuyen al centro del salón, mientras que alrededor hay una banca aterciopelada y otros lugares para sentarse. Durante el día, la luz natural ilumina el sitio y, conforme cae la tarde, las lámparas comienzan a tomar protagonismo.

Al fondo se encuentra la barra, donde los bartenders preparan las bebidas con y sin alcohol. También hay espejos que se convierten en un buen escenario para las fotografías, mientras que los baños tienen un detalle particular: sus puertas de madera recuerdan a las de algunos establecimientos del viejo oeste.

Uno de los platillos insignia de La Sotomayor son los tacos, hay de tuétano, chamorro, pescado, etcétera. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

La Sotomayor está ubicada en la Roma Norte. (Foto: Cortesía)

¿Cuánto cuesta tomar en La Sotomayor?

Si hay algo que distingue la carta de bebidas de esta cantina son los llamados ‘Milagritos’. No se trata de una promesa de buena suerte, sino de una selección de cocteles bautizados con nombres de canciones populares. Entre las opciones están:

Un millón de primaveras: tequila con Aperol, jugo de piña y jugo de limón.

tequila con Aperol, jugo de piña y jugo de limón. Baraja de oro: ron con jugos de diferentes frutas, como manzana y kiwi.

ron con jugos de diferentes frutas, como manzana y kiwi. El me mintió: ginebra Beefeater con jugo de toronja, agua tónica y jarabe natural.

ginebra Beefeater con jugo de toronja, agua tónica y jarabe natural. Como han pasado los años: tequila con jugo de toronja, chamoy y sal con habanero.

tequila con jugo de toronja, chamoy y sal con habanero. Perfume de gardenias: ginebra Bombay con jugo de limón, agua mineral e infusión de bugambilia.

ginebra Bombay con jugo de limón, agua mineral e infusión de bugambilia. La incondicional: tequila Teremana con jugo de guanábana e infusión de bugambilia.

tequila Teremana con jugo de guanábana e infusión de bugambilia. Chica de humo: tequila con jarabe natural, piña tatemada, Tajín y limón.

Los precios de estos tragos especiales van de los 220 a los 280 pesos. Además, tienen una promoción de 2x1 de lunes a domingo, de 13:00 a 20:00 horas.

La carta también incluye bebidas alcohólicas ‘clásicas de cantina’, como mojitos y margaritas, cuyos precios comienzan en los 200 pesos, así como botellas con diferentes costos.

Quienes prefieren evitar el alcohol también encuentran alternativas: hay kombuchas, refrescos tradicionales, agua mineral, té y café. Estas bebidas tienen precios que van de los 50 a los 100 pesos.

La Sotomayor ofrece paella y paella negra, que es receta de la casa. (Foto: Cortesía)

¿Cuánto cuesta comer en la Cantina La Sotomayor en la Roma?

Antes de que llegue el primer platillo, la experiencia comienza con algo para picar. Al tomar asiento, uno de los meseros se acerca con un plato que incluye totopos, jamón serrano y papas fritas, acompañado de cinco salsas para probar.

Las opciones van desde preparaciones con chile serrano hasta una de las más picantes, elaborada con habanero.

El menú tiene alternativas para diferentes presupuestos. Algunos platillos individuales, como los tacos de tuétano, pescado o chamorro, cuestan alrededor de 90 pesos por pieza, mientras que las porciones de paella llegan a los 400 pesos.

Sin embargo, una de las opciones que puede llamar la atención de quienes quieren probar varios platillos es el menú ‘All You Can Eat’, disponible todos los días por 389 pesos. Esta promoción aplica de lunes a domingo, de 13:00 a 20:00 horas.

Con esta modalidad puedes comer las diferentes opciones de tacos, aguachiles, tostadas de atún, quesadillas y sopes con salsa tatemada bañados en salsa de tuétano sin pensar en el gasto o voltear a ver tu cartera con culpa.

También hay espacio para el postre, con alternativas como buñuelos acompañados de helado de guayaba o fresas con crema, elaboradas con la receta de la casa.

La propuesta gastronómica no permanece estática. Aproximadamente cada dos semanas se anuncian nuevos platillos que estarán disponibles por tiempo limitado, entre ellos mariscadas, parrilladas y otras preparaciones.

La Sotomayor ofrece diferentes postres como el buñuelo con helado de guayaba. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Dónde está la Cantina La Sotomayor en la Roma Norte y cuáles son sus horarios?

La nueva sucursal de Cantina La Sotomayor se encuentra en Durango 359, colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.

Estos son sus horarios de servicio: