¡Cecina, chocolate y café! Así será Sabor es Morelos: ¿Cuándo y qué habrá en el festival gastronómico?

Costa de Marfil, el país invitado, se hará presente en el festival con danzas tradicionales y productos como el cacao. (Foto: Cortesía Sabor es Morelos/Cecilia L. García/Imagen generada con IA Gemini)

Un pabellón lleno de propuestas gastronómicas, en el que ingredientes como la cecina de Yecapixtla, el mezcal artesanal y el maíz son protagonistas; música en vivo y artesanías son solo una ‘probadita’ de lo que se podrá vivir en Sabor es Morelos.

El festival gastronómico no solo busca exaltar los platillos típicos e ingredientes de la entidad; también sirve como un espacio que permite conocer y explorar los sabores de otras partes de México y el mundo.

Para la edición número XV, Sabor es Morelos contará con la participación de Córdoba, Veracruz, como Pueblo Mágico; mientras que el país invitado será Costa de Marfil.

“Aunque México y África están lejos geográficamente y tienen diferencias de idioma, comparten muchos aspectos culturales como la alegría, la fiesta, la hospitalidad y la calidad humana. Son valores que nos unen”, comentó Robert Djérou Ly, embajador de Costa de Marfil, durante la presentación del festival.

En Sabor es Morelos se podrá encontrar gastronomía mexicana y de Costa de Marfil, el país invitado. (Foto: Cecilia L. García)

Sabor es Morelos 2026: ¿Cuándo y dónde es?

La decimoquinta edición de Sabor es Morelos se realizará a lo largo de dos días: el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre, en la avenida Hidalgo del Centro de Cuernavaca, Morelos.

Fecha: Sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.

Sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026. Sede: Avenida Hidalgo, Cuernavaca, Morelos.

Sobre la avenida se colocará el pabellón gastronómico, donde los expositores estarán listos para recibir a los visitantes, hambrientos y curiosos, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche.

Además de esta zona, los organizadores del festival informaron que habrá otras actividades, entre ellas culturales y musicales, en la Plaza de Armas, el Palacio de Cortés y su explanada.

El festival Sabor es Morelos se realiza este 5 y 6 de diciembre. (Foto: Cortesía)

¿Qué habrá en Sabor es Morelos 2026? Comida, artesanías y más

Esta edición es especial, pues contará con la participación de 250 expositores, entre los cuales se encuentran restaurantes y productores locales, por lo que podrás disfrutar de mucho más que los ya tradicionales tacos de cecina.

Desde nieves artesanales, tamales y mole verde con pepita hasta productos como miel natural, mezcal artesanal y rompope formarán parte de la oferta gastronómica, que se complementará con las propuestas de Costa de Marfil.

Durante la presentación del festival, Robert Djérou Ly, embajador del país, explicó que no solo compartirán parte de su cultura a través de presentaciones musicales, sino que también llevarán su gastronomía hasta Morelos.

Bebidas, gastronomía y artesanías son parte de Sabor es Morelos. (Foto: Cortesía)

“Traeremos platillos a base de arroz, plátano macho, yuca, camote y muchos frutos que compartimos con México, aunque nuestras formas de prepararlos son diferentes (...) También presentaremos bebidas típicas de Costa de Marfil, elaboradas a base de jengibre, además de otras preparaciones tradicionales”, dijo.

Robert Djérou Ly detalló que Costa de Marfil es uno de los principales productores de cacao del mundo, por lo cual este ingrediente no faltará, ya sea solo, en bebidas o transformado en chocolate. Además, llevarán muestras de café.

Además de las propuestas gastronómicas, los asistentes también podrán comprar artesanías que llevarán los expositores durante el evento, en el que participan cuatro municipios morelenses: Cuernavaca, Hueyapan, Tepoztlán y Cuautla.

¿Cuál es el programa oficial de Sabor es Morelos 2026?

El festival Sabor es Morelos no solo contará con el pabellón gastronómico, sino que también tendrá presentaciones artísticas y culturales, algunas de ellas protagonizadas por Costa de Marfil.

“Tendremos una exhibición cultural con piezas y artesanías”, comentó el embajador, quien explicó que además realizarán bailes: “Presentaremos una danza típica de Costa de Marfil llamada Zaouli, que es patrimonio inmaterial de la humanidad reconocido por la Unesco, así como otro instrumento musical: el balafón, que es parecido a una marimba”, dijo.

Aquí te dejamos el programa completo de actividades para el sábado.

El domingo, la fiesta de sabores continúa con las siguientes actividades.