El documento Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud en México (https://saludquebrada.colmex.mx) es un diagnóstico tan crudo como fundamentado, tan inquietante como necesario para hacerse cargo de las condiciones que ponen en riesgo el bienestar y la calidad de vida de la población.

Elaborado por especialistas del Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología, el texto aborda las carencias presupuestales del sector, la precariedad laboral de médicos y enfermeras, el desabasto de medicamentos y otros insumos, la insuficiente cobertura de los servicios, así como las decisiones políticas que han recrudecido los padecimientos y los gastos catastróficos de las familias, en especial las más pobres. Vayamos telegráficamente al diagnóstico.

México destina apenas 5.5 por ciento del PIB a la atención a la salud; pero el gasto público es de sólo el 2.8 por ciento, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda destinar al menos 6 puntos del PIB de financiamiento público.

El país arrastra, históricamente, la fragmentación de sus servicios públicos de salud: por un lado, las instituciones que atienden a los trabajadores del sector formal y sus familias (IMSS, ISSSTE, Pemex, Fuerzas Armadas) y, por otro, al grueso de la población que labora en la informalidad.

Ello se traduce en una enorme desigualdad en la protección a la salud: mientras que quienes permanecen en el segmento contributivo tienen acceso a especialidades médicas, el resto nada más a cobertura ambulatoria y hospitalización general.

En México apenas hay 130 mil camas de hospital, 1.1 por cada mil personas; en la OCDE, 4.3 por cada mil habitantes.

Nuestro país tiene 2.7 médicos y 2.9 enfermeras por cada mil personas; en la OCDE son 3.7 y 9.2, respectivamente.

La precariedad laboral de los médicos pasó del 58.7 al 75.5 por ciento entre 2005 y 2022. En el personal de enfermería, del 49 al 67 por ciento en ese periodo.

49.9 por ciento de las médicas perciben menos de dos salarios mínimos, por 10.9 por ciento de los médicos varones.

Entre 2004 y 2016, México logró abatir la carencia de aseguramiento en salud de 58.9 por ciento a 8.3 por ciento. Para 2024, la carencia subió hasta afectar al 31.4 por ciento de la población.

La caída de aseguramiento afectó a las entidades más pobres: entre 2020 y 2023 bajó 35.9 por ciento en Chiapas, 54.4 por ciento en Guerrero y 32.6 por ciento en Oaxaca.

Los gastos excesivos en salud por parte de las familias habían logrado caer entre 2000 y 2014 de 4.5 a 2.4 por ciento. Pero entre 2014 y 2024 la incidencia aumentó 73 por ciento, cuando 5.7 millones de hogares incurrieron en gastos catastróficos.

Con la desaparición del Seguro Popular, más de 30 millones de personas perdieron la cobertura de salud y la protección financiera asociada.

Entre 2000 y 2018 se había abatido la mortalidad materna de 59.3 a 44.1 muertes por cada 100 mil nacidos vivos. Para 2021 se habían disparado hasta 76.4 muertes por cada 100 mil: un retroceso de tres décadas en tres años.

Particularmente grave es la razón de mortalidad materna en los hospitales de la seguridad social, que pasó de 33 al inicio de siglo a 89.7 muertes por cada 100 mil nacidos en 2021.

La desigualdad también afecta a las pacientes de cáncer de mama: se detecta en etapas tempranas dos veces más en la seguridad social que en las instituciones para población abierta y seis veces más en el sector privado.

Las muertes evitables en menores de 75 años por cada 100 mil son 222 en la OCDE; en México, más de 400. La tasa de muertes evitables para la población sin seguro es 30 por ciento mayor.

Los expertos en salud concluyen que no podrá haber mejoras en el fragmentado y desigual sistema de salud sin una estrategia sostenida de aumento de la inversión pública en el sector.

La creación del Servicio Universal de Salud, anunciado por el actual gobierno, no contempla “nuevas formas de financiamiento ni fondos públicos adicionales que garanticen su operatividad”.

Se trata, una vez más, de promesas sin compromisos presupuestales que las hagan viables.

La renuncia del gobierno a explorar una reforma fiscal que amplíe las capacidades de gasto e inversión públicas deja intactas las principales carencias del deteriorado sistema de salud.

No puede haber pacto social para proteger la salud que no pase por un pacto fiscal. Pero el gobierno ha renunciado a incrementar la recaudación tributaria.