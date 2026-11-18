- El principio democrático de que a cada ciudadano le corresponde un voto de igual valor ha sido drásticamente alterado en México.
- En 2024, con 54 por ciento del respaldo en las urnas, el gobierno recibió de las autoridades electorales el 73 por ciento de los diputados.
- Si bien México no tiene un sistema de representación proporcional puro, donde cada partido recibe el mismo porcentaje de diputados que de apoyo en las urnas, la sobrerrepresentación sí tiene un tope expreso en la Constitución: ocho por ciento.
- El límite de sobrerrepresentación constitucional fue violado en 2024 y llegó a 19 por ciento: con eso el gobierno obtuvo una mayoría calificada para cambiar, unilateralmente, la Constitución.
- El tope constitucional a la sobrerrepresentación (artículo 54) es para proteger el derecho al voto de la ciudadanía en elecciones libres y auténticas (artículo 41), sin alteraciones.
- La taxativa a una sobrerrepresentación mayor a 8 por ciento se acompaña de otro límite constitucional: ninguna fuerza puede tener más de 300 diputados, equivalentes al 60 por ciento. Y como se requiere 67 por ciento para cambiar la Constitución, la propia Carta Magna dispone que ese cambio sea fruto del consenso político, no de la imposición unilateral, como ocurrió tras la sobrerrepresentación.
- El INE y el Tribunal Electoral interpretaron en 2024 que el tope de 8 por ciento no era el máximo en que podía afectarse el derecho a la representación igualitaria de los electores, sino el “tramo” en que cada partido coaligado podía sobrerrepresentarse. Validaron una sobrerrepresentación acumulada.
- Las autoridades electorales ignoraron el artículo 1º constitucional que dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, pues en vez de proteger el derecho humano al voto igual, velaron por el interés de la coalición en el poder.
- En el INE votaron a favor de la sobrerrepresentación siete consejeros. De los cuatro consejeros que se opusieron, solo queda en su cargo Martín Faz.
- El INE sí había tomado antes medidas para evitar una sobrerrepresentación anticonstitucional. El problema se manifestó en 2018, y por eso en 2021 se aplicó un criterio de “afiliación efectiva” de candidatos, acuerdo que en ese entonces ratificó el Tribunal: ergo, ante situaciones no previstas las autoridades electorales deben ajustar sus criterios a la letra y el espíritu de la Constitución, no a dictados del gobierno.
- En 2024 el Tribunal Electoral, incompleto, respaldó la sobrerrepresentación con cuatro magistrados a favor y una en contra. A los cuatro que apoyaron la sobrerrepresentación, Morena les amplió la duración en el cargo.
- El daño a la igualdad del voto fue tal que la representación excesiva del gobierno fue de 19 puntos, pero pasar 54 a 73 por ciento implica un incremento artificial de 35 por ciento en términos relativos.
- La configuración de la Cámara de Diputados es un juego de suma cero: toda sobrerrepresentación a favor del gobierno entraña una subrepresentación equivalente para las oposiciones. Cuando se infla el voto progobierno, se encoge el respaldo popular emitido a otras opciones.
- Por obra y gracia de la sobrerrepresentación en 2024 el PVEM, que fue quinto lugar en preferencias ciudadanas, acabó siendo la segunda bancada en la Cámara de Diputados: se le dio la medalla de plata al que llegó en quinto lugar.
- El PAN fue el segundo partido en respaldo de los electores (17 por ciento del voto), pero su bancada resultó la tercera en tamaño.
- El partido con registro menos votado fue el PT (apenas 5.5 por ciento de los votos), la mitad del respaldo a Movimiento Ciudadano (11 por ciento); pero el PT acabó teniendo el doble de diputados que MC.
- Si con la mitad de los votos el PT obtiene el doble de diputados, eso quiere decir que, en los hechos, un voto por el PT valió cuatro veces lo que un voto para Movimiento Ciudadano.
- El PRI fue la tercera fuerza en preferencias electorales, pero por la subrepresentación infligida su bancada fue la cuarta.
- MC fue el cuarto lugar en voto popular, pero la subrepresentación que se le aplicó lo llevó a tener la menor bancada.
- Todo este sinsentido se puede corregir en 2027: basta con que el INE y el Tribunal apliquen el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación a partidos y coaliciones, tal como desde 1996 dispone la Constitución.