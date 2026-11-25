La protección de la vida, la integridad física, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos constituye una de las obligaciones fundamentales del Estado. La seguridad pública representa una de las principales razones que justifican la existencia del gobierno.

A juzgar por la evidencia disponible, el gobierno mexicano ha fallado rotundamente en el cumplimiento de esta obligación. Una forma de dimensionar la magnitud de esta falla es recurrir a los indicadores internacionales de seguridad elaborados por organismos especializados.

Por ejemplo, en 2026, el Índice Global de Paz (IGP) del Institute for Economics & Peace ubicó a México en el lugar 139 de 163 países, situándolo entre el 16 por ciento de los menos pacíficos del mundo. Ese mismo año, el Índice de Estado de Derecho (IED) del World Justice Project colocó a México en el lugar 125 de 143 naciones.

Dado que el número de países evaluados ha aumentado a lo largo del tiempo, las calificaciones absolutas resultan más útiles que las posiciones en los rankings internacionales para examinar la evolución de las condiciones de seguridad en México.

De acuerdo con ambas fuentes, entre 2018 y 2026 las condiciones de seguridad en México, ya de por sí deficientes, se deterioraron aún más. Según el IGP, que utiliza una escala de 1 a 5, en la que una calificación mayor indica un menor nivel de paz, la puntuación pasó de 2.583 a 2.650, lo que representa un deterioro del 2.6 por ciento. Por su parte, el IED, que emplea una escala de 0 a 1, en la que una calificación mayor refleja mejores condiciones del Estado de derecho, registró una disminución de 0.45 a 0.39, equivalente a un deterioro del 13.3 por ciento.

Los índices internacionales de seguridad son complementarios, pues difieren en los delitos que incluyen y en la importancia que les asignan. Además, pueden resultar insuficientes ante fenómenos de creciente relevancia. Por ejemplo, ambos índices otorgan un peso significativo a los homicidios dolosos, pero no consideran explícitamente las desapariciones forzadas, cuyo notable incremento en años recientes podría propiciar una subestimación del deterioro de la seguridad en México.

La inseguridad pública genera costos considerables, de los cuales los más importantes son los humanos: pérdida de vidas, lesiones e incapacidades físicas, daños patrimoniales, restricciones a las libertades individuales, incertidumbre y desintegración comunitaria. En México, las cifras oficiales que cuantifican estos daños, por elevadas que sean, resultan insuficientes para dimensionar el sufrimiento y el desasosiego de las víctimas y sus familias.

Algo semejante puede señalarse respecto de las empresas. Entre las consecuencias de la inseguridad en México figuran el cierre de negocios por extorsiones o amenazas, el incremento de los gastos en vigilancia, seguros y transporte protegido, la reducción de los horarios de operación, la pérdida de mercancías e inventarios y el traslado de empresas a regiones más seguras.

Estos efectos elevan los costos de operación de las empresas y reducen su eficiencia. Asimismo, disminuyen la rentabilidad esperada de los nuevos proyectos de inversión. La evidencia empírica internacional documenta los efectos negativos de la inseguridad sobre la producción, el empleo, la diversidad de productos, el aprovechamiento de la capacidad instalada, la inversión y el crecimiento económico de largo plazo.

En suma, el mayor costo económico de la inseguridad es invisible: estriba en la riqueza que podría generarse y no se genera, en los empleos que podrían crearse y no se crean, y en el crecimiento económico que podría alcanzarse y no se alcanza.

Entre las múltiples explicaciones de la deficiente seguridad pública, una de las más coherentes fue formulada en 1968 por el economista Gary S. Becker, quien sostuvo que la decisión de delinquir está influida por los beneficios esperados y los costos potenciales del delito. Este enfoque resulta particularmente útil para explicar los elevados niveles de delincuencia en México, si se consideran, por una parte, la rentabilidad de los mercados ilícitos y, por otra, la debilidad del sistema de justicia, la impunidad y la corrupción institucional.

La política de seguridad pública aplicada en México desde 2019, caracterizada por la tolerancia y la convivencia con los grupos del crimen organizado, el debilitamiento del Poder Judicial y la escasa y decreciente prioridad otorgada a la seguridad pública en la asignación del gasto gubernamental, ha contribuido sustancialmente al fracaso en esta materia.

El gobierno mexicano debe otorgar a la seguridad pública la prioridad que le corresponde como obligación fundamental del Estado. La magnitud del problema exige resultados inmediatos, sustanciales y verificables en la protección de los ciudadanos.