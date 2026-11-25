Una imagen de la Ciudad de México, donde presuntamente operan los "motelitos de lujo" (Foto MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

Residentes de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México solicitaron la intervención de las autoridades para hacer cumplir la clausura de ocho inmuebles que operan en esa demarcación bajo el concepto de “motelitos de lujo”, pues aseguran que en al menos cinco de ellos han sido retirados los sellos de clausura por parte de los propietarios y continúan ofreciendo servicios.

Señalaron que documentos oficiales permiten constatar que dichos inmuebles incumplen los permisos de uso de suelo, y exigieron que José Enrique Hernández Prieto, identificado como representante de Kings Suites / EOLA, aclare con qué permisos el grupo ofrece hospedaje en esos lugares y si suspendió las reservaciones tras las clausuras.

Se trata de los inmuebles ubicados en Bosque de Duraznos 72 y 78, Platón 436, Horacio 1525, Bosque de Pinos 72, Bosque de Magnolias 93 y Monte Chimborazo 537 y 567.

Los residentes aseguran contar con pruebas de que esos lugares se anuncian como hoteles de corta estancia -los llamados “motelitos de lujo”- pese a que tendrían únicamente uso de suelo habitacional. También afirman disponer de evidencia sobre fiestas clandestinas y posible prostitución.

“Es tal la opacidad sobre el estado de los procedimientos que no podemos saber si las reaperturas de esos lugares fueron autorizadas, pactadas o si simplemente se incumplen las clausuras una vez más”, comentaron con la reserva del anonimato por miedo a represalias por parte de los propietarios de los citados inmuebles.

Según reportes vecinales, a dos semanas de la colocación de sellos, al menos cinco predios continúan operando fuera de la norma, pese a la intervención de la alcaldía. “No parece una simple irregularidad administrativa. ¿Acaso es un negocio ilegal protegido?”, cuestionaron, y emplazaron a José Enrique Hernández Prieto a explicar públicamente qué tipo de servicios se ofrece en cada domicilio.

Con documentos en mano, refirieron que en Bosque de Pinos 72, una respuesta de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles del 8 de septiembre de 2026 indicó que no se localizó información sobre permisos comerciales.

En Bosque de Duraznos 78, la alcaldía abrió el procedimiento 0001/2026/DU/US, tras la negativa de acceso a una verificación. Se impuso una multa de 4 mil 525.60 pesos y se apercibió de una clausura total. El caso llegó al amparo 257/2026; la negativa de las suspensiones definitivas no resolvió el fondo del problema.

El 29 de octubre pasado se reportaron sellos visibles en Bosque de Duraznos 72 y 78, y Monte Chimborazo 567, por lo cual los residentes solicitaron a César Garrido, del área de Gobierno y Asuntos Jurídicos, informar qué predios se inspeccionaron y qué encontraron los verificadores.

Con base en lo anterior también pidieron al alcalde Mauricio Tabe aplicar la ley por igual pues, insistieron, a pesar de que la presión vecinal consiguió las clausuras de los inmuebles, en menos de dos semanas algunos volvieron a ofrecerse en renta. “Si alguno continuó operando sin permisos, la autoridad debe precisar si iniciará procedimientos contra quienes quebrantaron los sellos de clausura”, expresaron.

Para concluir, consideraron indispensable transparentar los expedientes con las reservas legales aplicables, para distinguir entre acusaciones vecinales, irregularidades ya documentadas y procedimientos que todavía no cuentan con una resolución definitiva, y cerrar cualquier viso de sospecha sobre la operación de los inmuebles bajo el amparo de la autoridad.