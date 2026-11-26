El coordinador de Morena en San Lázaro dijo que conserva una buena opinión de Inés Gómez Mont.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó su solidaridad con la exconductora Inés Gómez Mont, luego de que saliera de un centro migratorio en Estados Unidos y fuera trasladada a España.

En conferencia de prensa, el legislador se refirió al proceso legal que enfrenta Gómez Mont, quien cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

“Lamento mucho lo que le está pasando a Inés Gómez Mont, mucho; la conocí hace años y siempre tuve una buena opinión de ella, deseo que supere esta etapa”, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

Monreal señaló que las personas que atraviesan momentos complicados suelen enfrentar el distanciamiento de amigos, familiares y personas cercanas. Sin embargo, afirmó que él no piensa actuar de esa manera con la exconductora.

“Yo no soy así”, subrayó el legislador, al reiterar su solidaridad con Gómez Mont.

FGR solicita a España la extradición de Inés Gómez Mont

Las declaraciones de Ricardo Monreal se producen luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que solicitó formalmente a España la extradición de Inés Gómez Mont para que regrese a México y enfrente las órdenes de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, Gómez Mont llegó a Madrid la madrugada del martes 24 de noviembre, en un vuelo comercial, después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos autorizaran su salida voluntaria hacia España, país del que también tiene nacionalidad.

La exconductora permaneció aproximadamente tres semanas detenida en Florida. Sin embargo, en lugar de ser entregada a las autoridades mexicanas, fue trasladada al país europeo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México ya solicitó su extradición y adelantó que el Gobierno enviaría una nota diplomática a Estados Unidos para pedir explicaciones sobre la decisión de no entregarla a las autoridades mexicanas.

La mandataria también cuestionó el retiro de la ficha roja de Interpol que tenía Gómez Mont, una decisión que, de acuerdo con la FGR, impidió que fuera detenida por las autoridades españolas.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont?

La FGR mantiene tres órdenes de aprehensión en su contra: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.

Uno de los expedientes también involucra a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Ambos son señalados por su presunta participación en una organización que habría utilizado empresas fantasma para simular operaciones comerciales, obtener contratos y desviar recursos públicos.

De acuerdo con las investigaciones, el monto involucrado asciende a aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos, relacionado con servicios que presuntamente no se prestaron en los términos establecidos.

Además, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales de Gómez Mont correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2016, que habrían ocasionado una omisión en el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.