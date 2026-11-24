Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos, pero actualmente ya no aparece en el registro del ICE. (Foto: Cuartoscuro)

Inés Gómez Mont salió de Estados Unidos después de permanecer casi cuatro semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su liberación se registró el 23 de noviembre de 2026, luego de aceptar un procedimiento de salida voluntaria, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque se desconoce su paradero exacto, ella podría estar en su “segunda casa”, un país en Europa del cual tiene la nacionalidad.

La amiga de Galilea Montijo, quien enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Inés Gómez Mont podría estar en España tras su salida de EU, pues cuenta con esa nacionalidad. (Foto: Cuartoscuro).

¿Dónde podría estar Inés Gómez Mont?

Aunque la salida de Inés Gómez Mont de Estados Unidos ya fue confirmada por las autoridades de ese país, todavía no se conoce oficialmente cuál fue su destino. Entre las posibilidades está España, debido a que Gómez Mont cuenta con nacionalidad de ese país, además de la mexicana.

La liberación de la conductora ocurrió después de que permaneció bajo custodia migratoria desde el 30 de octubre de 2026, cuando fue detenida por agentes del ICE en Miami, Florida.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional, Gómez Mont ingresó legalmente a Estados Unidos el 13 de enero de 2021, con una autorización para permanecer temporalmente en el país que estaba a punto de vencer, pero actualmente presentó problemas migratorios y por ello fue aprehendida. El DHS explicó que la exconductora aceptó la salida voluntaria.

Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos por problemas migartorios. (Foto: Cuartoscuro) (Rodolfo Angulo)

¿De qué delitos se le acusa a Inés Gómez Mont en México?

Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las órdenes corresponde a una investigación por su probable participación en un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encargado de administrar los centros penitenciarios federales. Según las indagatorias, el dinero habría circulado mediante empresas fantasma y posteriormente llegado a cuentas bancarias personales de la pareja del abogado Víctor Álvarez Puga.

La investigación involucra contratos públicos por aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos, relacionados con servicios para centros penitenciarios.

Las otras dos órdenes de aprehensión están relacionadas con presunta defraudación fiscal equiparada. La FGR sostiene que la exconductora declaró ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

Inés Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión en México. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué pasó con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont?

El abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga también es investigado por las autoridades mexicanas junto con Inés Gómez Mont por su presunta participación en el esquema de desvío y triangulación de recursos públicos.

En septiembre de 2025 fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos debido a irregularidades en su situación migratoria. Sin embargo, posteriormente fue liberado y, hasta noviembre de 2026, no había sido localizado nuevamente, de acuerdo con información de El País.