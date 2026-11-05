La ruta de fuga de Inés Gómez Mont: Así se ‘coló’ a Estados Unidos en barco

Inés Gómez Mont solicitó un amparo para llevar su proceso en libertad en Estados Unidos, tras se detenida el pasado 30 de octubre por agentes migratorios. (Foto. ChatGPT, Cuartoscuro)

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, encontraron en un viaje a Bahamas la ruta para regresar a Estados Unidos a bordo de un barco, sin pasar por una inspección migratoria. La pareja realizó esta maniobra en julio de 2021, cuando faltaban pocos días para que concluyera su periodo autorizado de estancia en territorio estadounidense.

El recorrido quedó documentado en una resolución judicial estadounidense, en la que se confirmó que la exconductora de Ventaneando ingresó al país sin ser inspeccionada por un oficial migratorio y permaneció allí desde entonces.

Los detalles de aquel viaje volvieron a cobrar relevancia después de que un juez rechazó el recurso de liberación presentado por Gómez Mont, quien permanece detenida en Florida por su situación migratoria y enfrenta 3 órdenes de aprehensión en México.

¿Cómo ingresaron Inés Gómez Mont y su esposo a Estados Unidos?

De acuerdo con información publicada por Reforma, Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga ingresaron legalmente a Estados Unidos el 14 de enero de 2021, con visas de turista que les permitían permanecer durante 6 meses en ese país.

Sin embargo, el 9 de julio de ese año, cuando faltaban 3 días para que concluyera su estancia autorizada, la pareja viajó en avión a Bahamas, después de permanecer casi 6 meses en territorio estadounidense.

Al día siguiente, el 10 de julio, Gómez Mont y Álvarez Puga regresaron a Estados Unidos a bordo de una embarcación, sin que ningún oficial migratorio revisara sus documentos ni autorizara su ingreso al país.

La maniobra quedó asentada en una resolución del juez Jeffrey Kuntz, de la Corte para el Distrito Sur de Florida, quien confirmó que la exconductora permaneció en territorio estadounidense desde aquel reingreso.

“Gómez Mont es una ciudadana de México y España que ingresó sin inspección a los Estados Unidos en julio de 2021, y ha residido de manera continua en el país desde entonces”.

Inés Gómez Mont se encuentra detenida en un centro de procesamiento para migrantes en Pompano Beach, Florida (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

¿Por qué un juez de Estados Unidos negó liberar a Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont fue detenida el viernes 30 de octubre por autoridades migratorias estadounidenses y trasladada a un centro de procesamiento para migrantes en Pompano Beach, Florida, debido a irregularidades en su situación migratoria.

Tras su arresto, la defensa de la exconductora presentó el 31 de octubre un recurso de habeas corpus, con el propósito de impugnar su detención y obtener su libertad.

Sin embargo, el juez federal Jeffrey Kuntz rechazó la petición al considerar que Gómez Mont debía solicitar su libertad bajo fianza ante un juez migratorio, quien tiene facultades para determinar si puede enfrentar el procedimiento fuera del centro de detención.

Asimismo, la resolución señala que Gómez Mont fue emplazada a comparecer ante las autoridades migratorias por su condición de extranjera “inadmisible”, debido a que ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección oficial y carece de documentos válidos que le permitan residir legalmente en el país.

Cabe aclarar que la negativa del recurso no implica que la exconductora sea deportada de manera inmediata a México. Gómez Mont todavía puede solicitar una audiencia ante un juez migratorio para obtener su libertad bajo fianza mientras continúa el procedimiento en Estados Unidos.

Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, enfrentó una situación similar en septiembre de 2025, cuando fue detenido por irregularidades migratorias. Posteriormente, obtuvo su libertad bajo fianza y continuó su defensa contra la deportación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Mont enfrenta 3 órdenes de aprehensión en México por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre el paradero de Inés Gómez Mont?

La detención de Inés Gómez Mont llevó a los conductores de Ventaneando a responder a los cuestionamientos sobre su antigua compañera, quien formó parte del programa de espectáculos de TV Azteca durante varios años.

Durante la emisión del 3 de noviembre, Pedro Sola aseguró que personas cercanas a Gómez Mont conocían su paradero e incluso acudían a visitarla a la residencia donde vivía en Estados Unidos.

“Pero todos sabían en dónde estaba Inés. Todo mundo sabía, las amigas iban a visitarla, a esa mansión que tenía, los niños, todos sabían”.

Las declaraciones surgieron después de que los integrantes de Ventaneando recibieron cuestionamientos por no abordar el caso de la exconductora. Ante las críticas, negaron mantener vínculos con ella o tener alguna responsabilidad en su situación judicial.

Rosario Murrieta explicó que el equipo llevaba aproximadamente 5 años sin mantener contacto con Gómez Mont y recordó que su última participación en el programa ocurrió por teléfono, durante la celebración del 25 aniversario de Ventaneando.