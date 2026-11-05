¿Marco Rubio dejará la secretaría de Estado tras la derrota republicana en las elecciones?

El secretario de Estado Marco Rubio se ha distanciado de temas relacionados con la guerra en Irán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, está evaluando si dejar la administración Trump mientras considera sus próximos pasos tras la aplastante derrota republicana en las elecciones intermedias en Estados Unidos de esta semana, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Rubio y sus asesores están analizando distintas opciones para su futuro, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al hablar de deliberaciones internas. Aún no ha decidido si renunciará a sus cargos como máximo responsable de la diplomacia estadounidense y asesor de seguridad nacional, y no existe un plazo para una posible salida.

Rubio ha hablado con funcionarios de la Casa Blanca sobre la posibilidad de dejar el cargo y le han pedido que permanezca, según indicaron algunas de las fuentes.

“Esta es una noticia completa y totalmente falsa basada en fuentes anónimas, propia de un tabloide”, dijo Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales. “El secretario no ha hablado de dejar su cargo y seguirá sirviendo con orgullo en la administración del presidente Trump mucho después de que esta noticia falsa quede expuesta como otro engaño sin fundamento”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

No es inusual que miembros del gabinete y altos funcionarios abandonen una administración cuando entra en su etapa final, especialmente después de sufrir una importante derrota en elecciones legislativas como la de los republicanos esta semana. Una salida antes de enero permitiría al presidente Donald Trump nominar a un reemplazo de Rubio antes de que los demócratas tomen el control del Senado.

Los demócratas, ahora con mayor poder en el Congreso, planean investigar varias iniciativas de la Casa Blanca, incluidas algunas en las que participó Rubio, como los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el mar Caribe y la política de la administración hacia Venezuela. Se espera que cualquier nominado de Trump enfrente un escrutinio aún mayor.

Marco Rubio, entre los republicanos ‘presidenciables’

Exsenador por Florida, Rubio pasó de ser rival de Trump en las primarias presidenciales republicanas de 2016 a convertirse en uno de sus asesores de mayor confianza. Rubio y el vicepresidente JD Vance han sido mencionados con frecuencia como posibles figuras para asumir el liderazgo del partido y buscar la nominación republicana en 2028.

Una de las incógnitas es si dejar el cargo ahora permitiría a Rubio tomar suficiente distancia de la profundamente impopular guerra de EU con Irán. El descontento de los votantes con el conflicto fue una de las razones de la derrota republicana en las elecciones legislativas. Rubio ha defendido reiteradamente la decisión de lanzar los ataques, aunque también ha tratado de mantener cierta distancia del conflicto.

Rubio podría regresar al sector privado y prepararse para una candidatura presidencial después del ciclo electoral de 2028, según algunas de las fuentes citadas. Durante su campaña presidencial de 2016, Rubio bromeó con la posibilidad de convertirse algún día en comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). El contrato del actual comisionado, Roger Goodell, no termina hasta 2031.

Varias personas cercanas a Rubio han dicho que podrían decidir mantenerse al margen de una complicada disputa interna por suceder a Trump, especialmente si Vance se presenta. A diferencia de otros integrantes del gabinete de Trump, Rubio ha recibido un salario público durante décadas y no es rico. Rubio ha sugerido reiteradamente que Vance sería el mejor candidato y ha evitado responder preguntas sobre su propio futuro.