‘Marcos: otro mundo es posible’: ¿cuándo se estrena el documental sobre el EZLN?

¿Cómo surgió el EZLN? El documental que revive el levantamiento zapatista de 1994. (Crédito: netflix.com)

¿Cómo surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y quién fue el subcomandante insurgente Marcos? Son las preguntas que promete responder el documental “Marcos: otro mundo es posible”.

A través de esta producción audiovisual, el periodista Diego Enrique Osorno busca contar la historia del movimiento indígena que se dio a conocer públicamente el 1 de enero de 1994 en Chiapas.

El documental también aborda la historia de una de las figuras más visibles de la rebelión indígena: el subcomandante insurgente Marcos, reconocible por su característico pasamontañas, que incluso portaba cuando sostenía una pipa con los labios.

¿Qué se sabe hasta ahora del EZLN?

El documental, producido por Detective y distribuido por Netflix, se estrenará el 2 de diciembre de 2026. La producción incluirá testimonios y material inédito para “reflexionar sobre la huella que ha dejado en la memoria del país este movimiento”.

El EZLN es objeto de investigación desde que se dio a conocer públicamente en 1994, tras el levantamiento armado que tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y varias poblaciones de Chiapas.

Los documentos públicos del movimiento indígena, entre ellos la Declaración de la Selva Lacandona, invocaban el artículo 39 de la Constitución y declaraban la guerra al Ejército, al que consideraban “pilar básico de la dictadura”.

Sobre las motivaciones para la creación del EZLN, sus integrantes llamaban a una segunda independencia a través de la lucha armada, hasta instaurar un régimen político, económico y social de tipo socialista, de acuerdo con el portal Los Pueblos Indígenas de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus demandas eran: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.

Aunque los documentos internos no incluyen una referencia explícita a la atención de alguna problemática indígena, su base social se encuentra en los municipios con población originaria de las regiones de las Cañadas, los Altos y la zona norte de Chiapas.

“Un número considerable de sus mandos son indígenas y, al menos desde 1993, el aparato militar está subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI)”, apuntan algunas investigaciones.

¿Quién es el subcomandante insurgente Marcos?

El subcomandante insurgente Marcos fue el personaje más conocido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Durante 20 años, fue el vocero y jefe militar del movimiento.

En 1995, un año después de su aparición pública, filtraciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) revelaron la identidad del hombre que siempre portaba un pasamontañas: se llamaba Rafael Guillén Vicente.

Investigaciones periodísticas de la época revelaron que era un maestro que impartía clases de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Sin embargo, a sus estudiantes les pedía leer obras de Michel Foucault, Carlos Marx y Louis Althusser como tarea.

De acuerdo con los datos recabados por la PGR, nació el 19 de junio de 1957 en Tampico, Tamaulipas. Sobre su familia, se supo que se dedicaba a la venta de muebles y que su padre, Alfonso Guillén, llegó a ser líder de la Cámara de Comercio local.

En tanto, su hermana Paloma fue diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se desempeñó como subsecretaria de Migración en la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, sus familiares perdieron comunicación con Rafael Guillén Vicente en la década de 1980 y ninguno habló públicamente de su parentesco. Incluso, cuando el subcomandante insurgente Marcos fue cuestionado sobre su verdadera identidad, no confirmó que fuera la persona señalada por la PGR.