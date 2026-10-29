Asesinan a Reynaldo Pérez, activista tzotzil: Acompañaba a desplazados y mujeres vulnerables en Chiapas

La Fiscalía de Justicia Indígena no había emitido información oficial sobre las circunstancias del homicidio.

El defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez, indígena tzotzil y acompañante de familias desplazadas por la violencia, fue asesinado a balazos este miércoles en el municipio de Chenalhó, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el interior de un taller mecánico, en la comunidad de Yabteclum, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones.

Otras versiones señalan que pudo tratarse de una emboscada cuando se dirigía a su domicilio. Los agresores habrían huido en motocicleta, según testimonios de residentes de Chenalhó.

La Fiscalía de Justicia Indígena no había emitido información oficial sobre las circunstancias del homicidio, las diligencias ministeriales o la identidad de los responsables.

Reynaldo Pérez acompañaba a mujeres en situación vulnerable

Pérez dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos, acompañó a familias desplazadas de Santa Martha y Chenalhó, que permanecen refugiadas en Polhó, y denunció presuntos hostigamientos contra ellas.

El activista indígena también fungió como mediador en el conflicto agrario entre Aldama y Chalchihuitán y participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Desde 2024, Pérez Pérez amplió su labor de acompañamiento a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.

Tras el asesinato, uno de sus colaboradores, quien trabajó con él durante más de diez años, confirmó su fallecimiento y expresó temor de transitar por la carretera ante la falta de información sobre las condiciones de seguridad en la zona. El homicidio se registró en una región marcada por conflictos territoriales, desplazamiento forzado y denuncias de hostigamiento.

Entre catorce y veinte defensores de derechos humanos han sido asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026, según registros de monitoreo independiente.

¿Qué sabemos de los ataques contra indígenas y activistas?

A esta violencia se suman 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC. Al menos cuatro fueron homicidios.

Entre los casos más emblemáticos están los asesinatos del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, del catequista Simón Pedro Pérez López, del activista Sinar Corzo Esquinca y del dirigente indígena Noe Jimenez Pablo.

El crimen también ocurre en medio de la crisis de seguridad y desplazamiento que arrastra Chiapas, y en particular la región de Chenalhó, donde Pérez Pérez había acompañado a familias indígenas desplazadas por la violencia en años recientes.

En abril de 2026, la relatora de la ONU Mary Lawlor sostuvo que los ataques contra defensores continúan en México pese a los esfuerzos oficiales y subrayó la situación de Chiapas.