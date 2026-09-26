‘No lo veas a los ojos’: ¿Por qué le dicen ‘El Jaguar Negro’ a Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas?

Tras conocer a un jaguar negro, Eduardo Ramírez asegura que se identifica con el animal y es protector de su pueblo.

En la política de América Latina hay leones y tigres, pero en México tenemos otro felino: el gobernador de Chipas, Eduardo Ramírez, ‘El Jaguar’, quien, dice, eligió ese apodo tras encontrarse con ese animal durante un paseo por la Selva Lacandona que “le movió el alma”.

Ramírez cuenta que aquel encuentro lo marcó para siempre en lo personal y en lo profesional. Tuvo frente a sí a un ejemplar del felino más grande de América, que era venerado por los Mayas.

A partir de aquel encuentro, Eduardo Ramírez se identificó con los jaguares por una razón concreta: su papel como protector de especies. O, llevado al terreno político, como protector del pueblo.

“Yo soy un jaguar, yo soy protector del pueblo”, declaró Ramírez durante una asamblea pública.

De esa manera, el gobernador de Chiapas, emanado de Morena, se unió a una curiosa ‘fauna’ de mandatarios latinoamericanos que han adoptado felinos como parte de su identidad. El presidente argentino, Javier Milei, dice ser ‘El León’, mientras que Abelardo de la Espriella, mandatario de Colombia, se hace llamar ‘El Tigre’.

Eduardo Ramírez conoció a un jaguar negro en la Selva Lacandona. (Cuartoscuro)

Así fue el encuentro de Eduardo Ramírez con un jaguar negro en la Selva Lacandona

Según el relato del propio mandatario chiapaneco, su encuentro con un jaguar negro ocurrió allá por 2013. Eduardo Ramírez y uno de sus amigos lacandones salieron a dar un paseo en la Selva Lacandona. Sin embargo, la caminata se vio interrumpida cuando un “felino, chiquito, adolescente” se paró frente a los dos hombres, a unos cuatro metros de distancia.

Eduardo Ramírez no supo cómo reaccionar, pero su amigo le dio instrucciones:

—No lo veas a los ojos, le dijo.

—¿Por qué?, preguntó el ahora gobernador de Chiapas y exsenador de Morena.

—Se va a sentir desafiado. Quédate así, no muestres nerviosismo, porque se le contagia, respondió su acompañante.

—¿Y qué debemos hacer?, reviró el político.

—Nada, señaló más tranquilo su amigo lacandón.

Luego de unos momentos, el jaguar negro los miró, los olió desde lejos, para después darse la vuelta y alejarse, “sigiloso como son los jaguares”.

El jaguar negro es uno de los más corpulentos de su especie. (Profepa)

¿Por qué el encuentro con un jaguar fue de buen augurio para Eduardo Ramírez?

Durante una gira por Mapastepec, el gobernador de Chiapas relató la historia de su encuentro con el jaguar, uno de los animales en peligro de extinción. Recordó que su amigo lacandón le comentó que no habían visto un jaguar negro en esa parte de la la Selva Lancadona “desde hace muchos años”.

Le explicaron que la mayoría de jaguares “son pintos, amarillos con negro o naranjas con negro”. Por esa razón, “cuando aparece un jaguar negro es una profecía para nosotros”.

—¿Y esa profecía es buena o mala?, cuestionó el gobernador.

—Es un buen augurio, djo su amigo lacandón y agregó: “De casa 100 jaguares, solo nace uno negro”.

Tras esa breve plática, Eduardo Ramirez fue llevado a Bonampak, zona arqueológica de la Selva Lacandona, donde participó en un ritual.

“Permítame hacerle un ritual, porque la presencia de un jaguar siempre nos trae buenas nuevas al pueblo maya lacandón, y yo acepté”, contó el gobernador.

Como parte del ritual, Eduardo Ramirez tomó una bebida con cebada (grano que se usa para la cerveza). Entre risas, contó que no le quedó de otra que ponerse “pe…nsante”.

Luego de terminar la bebida, le hicieron un ritual con ramas, y ahí fue donde sintió algo especial. “Sentí que algo en mi alma me hacía identificarme con el jaguar”, declaró.

Por ello, preguntó cuál era la importancia del jaguar negro entre los locales, a lo que le respondieron: “El jaguar nunca va a comer lo que no es de su cadena alimenticia. Respeta su cadena porque sabe que si desmadra más animales se acaba la flora y la fauna. Entonces se vuelve un protector”.

Tras conocer esa historia, Eduardo Ramírez aseguró que él también protege a su pueblo, por lo que se adjudicó el apodo.

¿Quién es Eduardo Ramírez, el gobernador de Chiapas?

Nacido el 13 de octubre de 1977, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar está al frente de Chiapas desde 2024.

Estudió Derecho por la Universidad Realística de México, y cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas, así como posgrados en Derecho y una especialización en Marketing Político por la Universidad Complutense de Madrid.

En 2001 fue presidente de la Convención Hacendaria de Chiapas, y en 2005 se convirtió en director jurídico del Grupo corporativo de Asesoría Empresarial Chiapaneco.

Eduardo Ramírez se autodenominó como 'El Jaguar Negro'. (Cuartoscuro)

Su carrera política comenzó en 2008, cuando se convirtió en presidente municipal interino en Comitán, Chiapas. Ese mismo año ganó las elecciones y se afianzó en el cargo.

Tres años más tarde, fue nombrado delegado de Hacienda en la región 3 fronteriza de Chiapas, aunque solo estuvo un año, ya que en 2012 entró a San Lázaro como diputado federal por el Partido Verde.

Tres años después volvió a Chiapas como diputado local y presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Además, fue dirigente del Verde y secretario general en el estado.

En 2018 aspiró a la gubernatura de Chiapas, pero no consiguió su objetivo y se convirtió en senador de Morena. En 2021 volvió a San Lázaro como diputado federal y en 2024 volvió a competir por la gubernatura. Esta vez sí ganó las elecciones frente a Olga Luz Espinosa.

Su gestión se ha caracterizado por sus esfuerzos en materia de seguridad, especialmente por la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

¿Cuándo son las próximas elecciones de gobernador en Chiapas?

De acuerdo con la Constitución de Chiapas, Eduardo Ramírez dejará su encargo actual hasta el 7 de diciembre de 2030, luego de que resultó ganador en las elecciones 2024 en México.

Sin embargo, sí habrá elecciones 2027 en Chiapas. Datos del sitio web del INE sobre las elecciones locales en 2027 detallan que habrá más de mil puestos de elección popular en disputa.

¿Qué cargos están en juego en las elecciones 2027 en Chiapas?

Los ciudadanos de Chiapas podrán votar por

24 diputaciones de mayoría representativa, que sirven para determinar a 16 diputados por representación proporcional

123 presidentes municipales

123 Sindicaturas

875 Regidurías

Las reglas de las elecciones 2027 en México establecen que las campañas locales inician el 4 de mayo y concluyen el 2 de junio.