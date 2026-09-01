Chiapas le come el mandado a Oaxaca: Pijijiapan hace la bola de quesillo más grande del mundo (VIDEO)

Para la elaboración de la bola de queso en Pijijiapan participaron productores de quesillo de la región. [Fotografía. Ayuntamiento de Pijijiapan, Facebook]

¿Te imaginas todas las quesadillas que podrían prepararse con semejante cantidad de queso? El quesillo es uno de los productos que distinguen al municipio de Pijijiapan, Chiapas, donde familias dedicadas a la actividad quesera se unieron para elaborar una bola de queso de hebra de más de una tonelada y recuperar el Récord Guinness.

En 2023, el municipio había conseguido el récord de la bola de quesillo más grande del mundo, pero un año después, Reyes Etla, Oaxaca, superó la marca y se quedó con el reconocimiento.

La comunidad de Pijijiapan recuperó el título el pasado 29 de agosto de 2026, durante un evento que reunió a productores y queserías locales. El reto no solo consistió en elaborar una pieza de gran tamaño, sino también en producir y enrollar la cantidad suficiente de quesillo para establecer una marca difícil de superar.

¿Cuánto pesó la bola de quesillo de Pijijiapan?

La bola de quesillo elaborada en Pijijiapan pesó mil 611 kilogramos, con lo que estableció un nuevo Récord Guinness y superó la meta inicial de mil 500 kilogramos fijada por los organizadores.

El desafío se realizó en el Campo del Nuevo Milenio, donde Alfredo Arista, adjudicador oficial de Guinness World Records, verificó el cumplimiento de los requisitos necesarios para reconocer la nueva marca mundial.

El peso final permitió que Pijijiapan recuperara el reconocimiento que había perdido frente a Oaxaca dos años antes. La diferencia con la marca anterior fue considerable: la bola elaborada en Reyes Etla en 2024 pesó 636.2 kilogramos.

¿Cómo fue la preparación de la bola de quesillo más grande del mundo en Chiapas?

El trabajo para conseguir el récord comenzó desde la madrugada. Maestro y productores queseros participaron en la preparación del quesillo que después se utilizó para formar la enorme pieza.

Antes del desafío, los organizadores estimaban que necesitarían más de 15 mil litros de leche fresca para producir los mil 500 kilogramos de quesillo contemplados en la meta inicial.

Una vez listo el queso de hebra, comenzó uno de los mayores retos: formar la bola. Las hebras se enrollaron progresivamente durante casi cuatro horas, hasta conseguir una sola pieza de más de una tonelada.

Para hacerlo, fue necesaria una estructura giratoria especial con plataformas metálicas, que permitió manipular el producto mientras aumentaban sus dimensiones y peso.

De acuerdo con el alcalde de Pijijiapan, Carlos Alberto Albores Lima, la maquinaria se diseñó para soportar las propiedades físicas y la elasticidad características del quesillo.

La Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas atribuyó la nueva marca al trabajo conjunto y a la experiencia de las familias dedicadas a la producción de quesillo en la región. Los productores que participaron en el logro fueron:

Quesería Pan de Dios

Lácteos y Derivados Mi Vaquita

Quesos Vaquero

Quesería Sebastián

Quesos El Triunfo

Fran Quesos

Lácteos y Derivados 2 Hermanos

Quesería San Francisco (Quesafran)

¿Cuál era el récord anterior de la bola de quesillo más grande del mundo?

La disputa entre Chiapas y Oaxaca por este peculiar Récord Guinness comenzó el 31 de agosto de 2023, cuando la comunidad de Pijijiapan elaboró una bola de quesillo de 558 kilogramos.

En julio de 2024, productores de Reyes Etla, Oaxaca, consiguieron formar una bola de queso Oaxaca de 636.2 kilogramos. Para lograrlo, participaron 46 personas durante más de 14 horas.

Ahora, dos años después, Pijijiapan recuperó el récord con una diferencia de 974.8 kilogramos respecto a la marca establecida por Oaxaca.

De igual forma, la obtención del récord sirvió para impulsar el reconocimiento del quesillo como un producto ligado a la identidad de Pijijiapan. Durante el acontecimiento, la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas ratificó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la solicitud para obtener la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica ‘Quesillo de Pijijiapan, Chiapas’.