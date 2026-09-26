Así eran los billetes de 5 y 10 pesos en México: ¿Por qué Banxico los sacó de circulación?

En los billetes de Banxico aparecen personajes de la historia de México, como Emiiano Zapata. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock y Banxico).

Quizá tus padres y abuelos atesoran, en un baúl, algún billete de 5 o 10 pesos, de esos que en otros tiempos pagaron un dulce, el camión o incluso el mandado. Actualmente, estos ‘tesoros’ solo quedan en el recuerdo, pues dejaron de circular como el billete de 20 pesos con la cara de Benito Juárez.

El Banco de México (Banxico) es el encargado de emitir las monedas y billetes que circulan en el territorio desde 1969. Antes de esa fecha, la fabricación estaba a cargo de la American Bank Note Company, con sede en Nueva York.

“La política que adoptó el Banco de México para el arranque de su Fábrica de Billetes fue la de empezar con las piezas de menor denominación”, se explica en el sitio web de Banxico.

El primer billete que se imprimió fue el de un peso, el cual dejó de circular en 1972 para ser reemplazado por una moneda.

Después entraron en circulación los billetes de 5 y 10 pesos, que estuvieron por más tiempo en el mercado.

Se trataba de billetes que mostraban a personajes como Miguel Hidalgo y Costilla o María Josefa Cresencia Ortiz Téllez-Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora.

El Banxico es la entidad encargada de fabricar y poner en circulación billetes y monedas. (Cuartoscuro).

¿Cómo era el billete de 5 pesos en los 70s?

El sitio web de Banxico explica que los billetes de la familia AA fueron los primeros que emitieron en la década de los años 70. Uno de ellos fue el de cinco pesos, que, según una circular de Banxico, comenzó a estar en manos de los mexicanos en julio de 1971.

Los billetes se imprimieron en papel de algodón y medían 157 x 57 milímetros. En el anverso tenían un retrato de “la Corregidora”, Josefa Ortiz de Domínguez, y un águila que devoraba a una serpiente.

Billete de 5 pesos fabricado por Banxico y puesto en circulación en 1971. (Banxico).

En el anverso aparecía la vista de la ciudad de Querétaro con magueyes y el acueducto. Los colores que predominaban eran el verde, el gris y el negro. En 1992, esos billetes empezaron su proceso de retiro.

Antes de la presentación de ese billete, los fabricados por la American Bank Note Company, de 1937 a 1970, fueron impresos en papel algodón y aparecía una joven argelina, llamada ‘La Gitana’. En el anverso estaba la Columna de la Independencia.

Anverso del billete de 5 pesos de Banxico. (Banxico).

¿Cómo era el billete de 10 pesos que fabricó Banxico?

El billete de 10 pesos que Banxico fabricó y puso en circulación a partir del 15 de diciembre de 1969 tenía impreso a Miguel Hidalgo y Costilla y la Campana de Dolores en el anverso, mientras que en el reverso estaba la Parroquia de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

El material fue papel de algodón y las dimensiones eran de 157 por 67 milímetros. Predominaban los colores verde, violeta y rojo.

El billete de 10 pesos también pertenecía a la familia AA y en 1992 entraron en proceso de retiro.

El billete de 10 pesos fue puesto en circulación por Banxico en 1969. (Banxico).

Anverso del billete de 10 pesos de Banxico; este salió de circulación a partir de 1992 y hoy en día carece de valor monetario. (Banxico).

Banxico puso en circulación una nueva versión del billete de 10 pesos. Esta pertenecía a la familia C, fue fabricado a partir de 1994 y se expresaban en ‘nuevos pesos’.

El billete de 10 pesos de la familia C comenzó a circular en 1994. (Banxico).

En el anverso del billete de 10 pesos se plasmó el retrato de Emiliano Zapata y la imagen secundaria presenta un par de manos con mazorcas de maíz.

En el reverso aparece una escultura ecuestre de Emiliano Zapata de Cuautla, Morelos; al fondo, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

El billete fue impreso en colores azules, violetas, con rojo en menor medida. El material que se usó fue papel de algodón. Sus dimensiones son 129 por 66 milímetros.

Según Banxico, todavía puedes pagar con los billetes de 10 pesos. (Banxico).

También hay una versión de billete de 10 pesos fabricada por la American Bank Note Company. La última emisión fue entre 1936 y 1978.

Los billetes ya están desmonetizados; perdieron su valor el 31 de diciembre de 1994. En el anverso aparece el retrato de “la tehuana”, ganadora de un concurso de trajes típicos mexicanos.

En el reverso se imprimió la vista panorámica de Guanajuato, realizada por Carl Nebel, y se usó papel de algodón. Las dimensiones fueron 157 por 67 milímetros.

Billetes de 10 pesos que perdieron valor monetario el 31 de diciembre de 1994. (Banxico).

¿Por qué Banxico retiró los billetes de 5 y 10 pesos?

Banxico explica que, al poner en circulación billetes de baja denominación, siempre se considera que más adelante se sustituyan por monedas. Agrega que el repunte de la inflación que se experimentó en 1994 aceleró el reemplazo.

También se consideraron las presiones alcistas en la década de los 70, ya que la vida útil de un billete de baja denominación se fue haciendo más corta.

En 1978, la Subdirección de Emisión de Banxico explicó la política de sustituir billetes por monedas.

Se explica que el reemplazo de esos billetes de baja denominación por monedas de igual valor facial corresponde a la finalidad de que el Banxico pudiera mantener un control sobre el número de billetes en circulación y también necesariamente sobre los costos de su producción.

También se explica que, mientras que las monedas tenían una duración en la circulación “que se aproxima a los quince años”, los billetes en las denominaciones bajas tenían “una vida útil de alrededor de seis meses”.