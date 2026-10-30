¿Inés Gómez Mont será extraditada a México? Esto falta para que la conductora enfrente a la justicia

Tras cinco años prófuga, Inés Gómez Mont fue detenida en Florida. Esto sabemos sobre las acusaciones y el proceso para llevarla a México.

La conductora Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, después de permanecer cinco años prófuga de la justicia mexicana. Su captura abre la posibilidad de que sea trasladada a México para enfrentar las acusaciones en su contra, aunque todavía debe resolverse el procedimiento de extradición.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de Gómez Mont y señaló que existe una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Gómez Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma relacionado con el desvío de recursos públicos, la evasión de impuestos y el lavado de dinero por alrededor de 3 mil millones de pesos.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y a su esposo?

La FGR señala a Inés Gómez Mont y a su esposo por su presunta participación en una red que habría desviado recursos públicos mediante contratos federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La investigación se centra en contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales. Según las indagatorias, empresas relacionadas con la pareja habrían obtenido esos contratos y simulado operaciones para justificar la salida de dinero público.

La FGR sostiene que parte de los recursos fue transferida a cuentas de particulares mediante distintas operaciones financieras, con las que presuntamente se buscó ocultar su origen y destino.

De acuerdo con documentos judiciales, Gómez Mont habría recibido depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, provenientes de dos empresas relacionadas con la investigación: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

Por estos hechos, la conductora enfrenta acusaciones por tres delitos:

Delincuencia organizada.

Peculado.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Además, la FGR confirmó que Gómez Mont tiene una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, relacionado con presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

¿Qué falta para que Inés Gómez Mont sea extraditada a México?

La detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos no implica su traslado inmediato a México. Para ello, la FGR debe completar la solicitud formal de extradición y obtener la autorización de las autoridades estadounidenses.

En julio de este año, la Fiscalía informó que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero que todavía integraba la petición formal con los documentos y fundamentos legales necesarios.

Una vez presentada, Estados Unidos deberá revisar la solicitud y llevar a cabo el procedimiento judicial correspondiente, en el que Gómez Mont podrá ejercer su derecho a la defensa.

Hasta ahora, no se ha confirmado una fecha para su extradición ni si México ya entregó la documentación requerida.

¿Qué pasó con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga?

Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Miami en septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces permanece bajo custodia en el centro de procesamiento Krome North, en Miami, Florida.

De acuerdo con documentos judiciales, el empresario ingresó a Estados Unidos en enero de 2021 con una visa que venció en julio de ese año. En 2022 solicitó asilo, pero su petición continúa sin resolverse.

Tanto Álvarez Puga como Gómez Mont figuraban tenían fichas rojas de Interpol desde 2021, a petición de México. Sin embargo, en septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el organismo había retirado ambas alertas y que el Gobierno mexicano solicitaría su reactivación.

Con información de EFE.