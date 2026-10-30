Feminicidio de Janeth en Michoacán: Detienen a presunto asesino de la joven en Querétaro

Fue el 22 de octubre cuando Janeth fue encontrada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio de Santiago. (Foto: FGE / Quadratín)

Un operativo coordinado entre las fiscalías de Michoacán y Guanajuato permitió la detención de Santiago N., señalado como probable responsable del feminicidio de Janeth N., joven de 27 años cuyo asesinato conmocionó a los habitantes del municipio de Charo.

La información recabada al respecto apunta a que el individuo fue localizado en Valle de Santiago, en el vecino estado de Guanajuato, donde se refugiaba en el domicilio de su madre, luego de abandonar Michoacán tras el crimen.

Santiago N. trabajaba como operador de juegos mecánicos y había llegado a Charo, contratado para participar en las fiestas patronales.

Fue el 22 de octubre cuando Janeth fue encontrada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio de Santiago.

Su cuerpo fue localizado dentro de un ropero, situación que provocó indignación entre familiares y habitantes de la localidad, quienes se movilizaron y realizaron manifestaciones para exigir el esclarecimiento del feminicidio y castigo para el responsable.

¿Qué se sabe sobre el detenido por el feminicidio de Janeth?

Santiago N, sospechoso por el feminicidio de Janeth, joven charenses, es originario de Guanajuato y llegó a Michoacán contratado para trabajar como operador.

De acuerdo con fuentes allegadas a las investigaciones, Santiago N, se acercó a los dueños de los juegos mecánicos en Uriangato, pidió trabajo argumentando que tenía que llevar un sustento a su familia, ya que tenía una pequeña que lo esperaba en casa.

Sin embargo, luego de una fiesta en un baile, el pasado jueves, fue que llegó hasta la casa de Janeth, la agredió sexualmente y luego la privó de la vida.

Tras asesinar a la joven, Santiago N. huyó de Charo, no sin antes también causar daños a quienes le dieron la oportunidad de trabajar.

Según reportes, Santiago se habría robado una camioneta propiedad del empresario que lo contrató.

Familia de Janeth pide que se castigue al feminicida

La tía y la abuela de Janeth pidieron que el responsable de su feminicidio reciba todo el peso de la ley.

“Que se haga justicia, que el juez no tenga compasión de él. Que caiga sobre él todo el peso de la ley, porque no es para menos lo que hizo este hombre. No es justo lo que le hizo a mi sobrina, ella era una niña buena, que no se metía con nadie ni era viciosa”, expresó María de Lourdes, tía de la víctima.

En el recuerdo de su familia, Janeth era una mujer trabajadora, dedicada a su hogar y cercana a los suyos. Una mujer cuya vida transcurría lejos de los conflictos, según la describió su tía.

“Eso es lo que más duele, porque era una hija de familia, que rara vez salía”, añadió.

Para doña Juana, abuela de Janeth, la pérdida también dejó una huella que alcanza su vida cotidiana. A sus más de 80 años, enfrenta un dolor que vuelve cada vez que recuerda las circunstancias en las que fue localizada su nieta.

“Pasamos un susto y una apuración, nomás de ponerme a pensar, me dan ganas de llorar. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron, y pido de todo corazón que lo castiguen, al que lo hizo. No es justo lo que hicieron”, dijo.