Wall Street abre con pérdidas tras resultados trimestrales de tecnológicas: ¿Cómo opera HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street operan con números rojos ante el nerviosismo de los inversionistas, después de que los resultados trimestrales de grandes capitales tecnológicos no empataron con las expectativas del mercado.

El Nasdaq encabeza las pérdidas con 2.37 por ciento, ubicándose en los 25 mil 564.88 enteros, seguido por el S&P 500 que cae 1.46 por ciento, en las 7 mil 607.55 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.62 por ciento, situándose en los 52 mil 020.17 puntos.

“Anticipamos que la jornada se desarrolle con cierto tono negativo, manteniendo el pesimismo causado por los reportes trimestrales del sector tecnológico así como por un entorno geopolítico adverso que continua presionando al precio del crudo y en consecuencia a la inflación a nivel mundial”, indicaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa, la mayoría de las principales bolsas opera con caídas: el Euro Stoxx 50 retrocede 1.07 por ciento, el IBEX 35 de España baja 0.92 por ciento hasta las 18 mil 684.22 unidades, el FTSE MIB de Italia cede 0.89 por ciento, en los 49 mil 558.50 puntos, el DAX de Alemania cae 0.75 por ciento, en los 25 mil 845.59 enteros, y el CAC 40 de Francia pierde un ligero 0.09 por ciento, en las 7 mil 963.11 unidades; en contraste, el FTSE 100 de Londres registra un leve avance de 0.05 por ciento, colocándose en los 10 mil 727.57 enteros.

En nuestro país, los centros bursátiles muestran ligeros retrocesos: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cae 0.03 por ciento, colocándose en las 69 mil 768.85 unidades en el reporte preliminar, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se ubica en los mil 413.26 enteros, con un descenso de 0.04 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate (WTI) avanza 0.80 por ciento y cotiza en los 102.82 dólares por barril, mientras que el Brent sube 1.37 por ciento, situándose en los 112.68 billetes verdes por unidad.