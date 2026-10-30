Detienen en Morelos a ‘El Chorejas’, presunto líder de ‘Los Aparicio’ e hijo de sus fundadores

Axel Arturo ‘N’, ‘El Chorejas’, fue capturado por elementos de la AIC y la FGR en Xochitepec, Morelos, acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio por hechos ocurridos en el poblado de Huazulco, municipio de Temoac.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el respaldo operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión contra ‘El Chorejas’, señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como ‘Los Aparicio’ o ‘Los Huazulco’.

De acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, al imputado se le atribuyen los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un hombre y una pareja.

Las indagatorias de la Unidad Especializada de Homicidios establecen que los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2025 en el barrio San Juan, ubicado en el poblado de Huazulco, municipio de Temoac.

Ese día, una pareja transitaba a bordo de su vehículo cuando otro automóvil la interceptó. De esa unidad descendió Axel Arturo ‘N’, quien, sin mediar palabra, abrió fuego contra las víctimas con un arma de fuego. El ataque provocó la muerte de un hombre y dejó gravemente herida a su acompañante. Tras las investigaciones y los peritajes, la AIC reunió los indicios necesarios para que el agente del Ministerio Público solicitara y obtuviera del juez de control la orden de captura.

‘El Chorejas’ fue ubicado y detenido por agentes ministeriales en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería para definir su situación jurídica.

¿Quiénes son ‘Los Aparicio’ y dónde están sus fundadores?

La estructura criminal de ‘Los Aparicio’, también identificada en informes de seguridad como ‘Los Huazulco’, es considerada por las autoridades federales y estatales uno de los principales generadores de violencia en la región oriente de Morelos, con operaciones arraigadas en municipios como Temoac.

A este grupo se le investiga por su presunta participación en delitos de alto impacto que afectan a la sociedad morelense, como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El peso de la familia de ‘El Chorejas’ dentro de la organización es relevante:

Arturo Romero Aparicio , fundador del grupo delictivo y padre del detenido, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepexi de Rodríguez, Puebla.

, fundador del grupo delictivo y padre del detenido, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Andrea Angelina Zamora Castillo, ‘La Patrona’, madre de Axel Arturo y ex tesorera del Ayuntamiento de Temoac, fue detenida por autoridades ministeriales y permanece interna en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Atlacholoaya, en Xochitepec.

La captura de Axel Arturo ‘N’ representa un golpe significativo a la estructura operativa de esta célula delictiva, cuyas redes de influencia y vínculos están bajo la mira de las autoridades federales como parte de las estrategias de seguridad implementadas en Morelos.