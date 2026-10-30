Puros tacos en el podio: ¿Cuánto cuesta comer en el Gran Premio de México 2026?

En el Gran Premio de México 2026 se puede encontrar una amplia oferta gastronómica. (Foto: Nayeli Reyes Castro/ Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Los tacos —delirio de Valtteri Bottas, compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en Cadillac — se llevaron la pole position, el trofeo y hasta el campeonato en el Gran Premio de México 2026.

No importa a dónde voltees, en el Autódromo Hermanos Rodríguez el pastor es nuestro señor y salsa no nos faltará, aunque también hay de bistec, costilla, atún y camarón.

Varias de las taquerías clásicas chilangas se han puesto a competir por llevarse los puntos, encontramos a cerca de 15, por ejemplo a El Califa, El Farolito, El Vilsito, La Trompería, Señor Taco y Tacos Romita, con sus órdenes de 3 o 4 piezas, gringas en tortilla de harina con queso y volcanes.

Los tacos al pastor, de bistec y costilla figuran entre las opciones de comida del GP de México 2026, con órdenes que van de $190 a $250 en distintas taquerías. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

El segundo escalón del podio se lo llevarían las hamburguesas y otras opciones de comida rápida como la pizza; mientras que en el tercero se asoma el mar, con aguachiles, sushi y camarones en ¡más tacos!

Claro que en este paddock culinario también hay paseo de famosos, por ejemplo, están Los Milaquesos, reconocidos como Bib Gourmand en la Guía Michelín México 2025; así como lugares que han salido en Netflix, como Las Banderillas del Mini, las cuales además conquistaron a Taehyung (V) durante un concierto de BTS en México.

Y qué sería del paddock sin polémica: no faltó Green Rhino, panadería del chef Richard Hart, famoso por ser una referencia de The Bear y por un desafortunado comentario del pan dulce mexicano, aunque se ha esforzado por demostrar sus disculpas.

Los precios de la comida en el Gran Premio de México

Box, box, box, box… Para hacer una parada en pits representa un gasto aproximado de 500 pesos por persona por día, según el establecimiento y el platillo elegido.

Entre lo más barato para comer, tenemos:

$115: Papas Crinkle Cut.

$120: Hot dog sencillo y frituras empaquetadas (Doritos, Sabritas, Cheetos, Ruffles).

$140: Tostada de atún (asadito de mar) y yakimeshi de verduras (Mr. Sushi).

El Califa, El Farolito y El Vilsito son algunas de las taquerías que ofrecen sus especialidades en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

Y en lo más caro, encontramos opciones como:

$380: Taco de camarón a la diabla (2 pzas) y fish and fries (Fisher’s).

$370: Hamburguesas doble y de pollo (Hamburguesas by El Plebe).

Hay sitios aún más premium: en la zona azul por ejemplo ofrecen hamburguesas y tacos de wagyu, considerada la carne más cara del mundo.

Los tacos en el GP de México 2026

Así que las taquerías fácilmente se llevan de calle a los snacks que podrían dejarte con hambre o a las opciones que quizá se salen de tu presupuesto. Las órdenes de tacos tienen precios que van de los $190 a los $250, según la taquería, el tipo de carne y la cantidad de piezas:

El Califa: Tacos al pastor (4 piezas en tortilla chica), bistec, costilla o combinados (2 piezas) por $190. También hay tacos de sirloin (2 piezas en tortilla grande) por $250.

El Farolito: Tacos al pastor o carnitas 100% maciza (3 piezas) de $190 a $250. Los de bistec o costilla (3 piezas) cuestan $210.

Tacos Romita: Tacos de rib eye con salsa toreada y papas fritas, o de cecina con chorizo y aguacate (2 piezas) por $240.

Asadito de Mar: Tacos de camarón con tortilla de harina y chipotle spicy, o de camarón a la diabla con arroz (2 piezas) por $240.

El Vilsito: Tacos al pastor (4 piezas), bistec o costilla (3 piezas) por $250.}

Aunque algunos tacos pueden elevarse más, por sus ingredientes, como los tacos de camarones de Fisher’s, que alcanzan los $380.

El rango de precios de las bebidas va de $70 por los refrescos a los $500 por el trago doble. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

Precios de comida en el GP de México

¿Cuánto cuesta la cerveza en el GP de México 2026?

Para refrescar la garganta y seguir gritando “¡El viejo sabroso!“, hay bastantes opciones de bebidas, desde cerveza Heineken (fórmula de barril de 710 ml y lata) y refrescos de la familia Pepsi (Pepsi, Seven Up, Manzanita Sol, Squirt).

El rango de precios va de $70 (refrescos) a $500 (trago doble de Tequila Patrón Cristalino o Whisky Chivas 12 Años).

Las cervezas van de $85 a $220:

Heineken 0.0 (Sin alcohol, lata 355 ml) : $85 (presentación doble: $170 ).

: (presentación doble: ). Heineken (Lata 355 ml) : $110.00 (presentación doble: $220 ).

: (presentación doble: ). Sol Clamato (Lata 473 ml) : $140

: Heineken Barril (710 ml): $220

Las cervezas Heineken tienen precios desde $110 por lata de 355 mililitros hasta $220 por una presentación de barril de 710 mililitros en el GP de México 2026. (Foto: Nayeli Reyes Castro)

Precios de bebidas en el GP de México