¡Su mero mole! Valtteri Bottas inicia su cacería de tacos en Pujol: Así es el menú que probó el compañero de ‘Checo’

Valtteri Bottas ya visitó restaurantes como Quintonil y El Califa de León durante sus estancias en la CDMX, con motivo del Gran Premio de México de Fórmula 1. (Foto: EFE, ChatGPT)

Los tacos mexicanos volvieron a conquistar el paladar de Valtteri Bottas, quien aprovechó su estancia en la CDMX, con motivo del Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2026, para visitar el restaurante Pujol, uno de los más reconocidos del país, dirigido por el chef Enrique Olvera y distinguido con 2 estrellas Michelin.

El piloto finlandés, compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez en la escudería Cadillac, acudió al restaurante el martes 27 de octubre y compartió en sus historias de Instagram varias fotografías de su experiencia gastronómica, así como una imagen junto al personal del establecimiento.

“Proper Taco Tuesday” (Un auténtico martes de tacos), escribió Bottas junto a una fotografía en la que aparece a punto de disfrutar de un taco. El piloto también mostró otros platillos que probó durante su visita, entre ellos el emblemático mole de Pujol, una de las creaciones más representativas del restaurante.

¿Qué platillos probó Valtteri Bottas durante su visita a Pujol?

A través de sus redes sociales, Valtteri Bottas compartió un collage de 6 fotografías en las que mostró parte de su experiencia gastronómica en Pujol. Entre los platillos destacan tacos gourmet, como el de suadero de panza de atún y el de kampachi al pastor, además de un postre en forma de caracol.

Uno de los platillos que se distingue en las fotografías es el mole madre, una de las especialidades más representativas del chef Enrique Olvera. Esta preparación suele servirse junto con el mole de Xico, originario de Veracruz, para ofrecer una combinación de sabores y tradiciones de la cocina mexicana.

La historia de este platillo comenzó cuando Olvera preparó un mole negro con chile chilhuacle de Oaxaca para celebrar el primer aniversario del restaurante Quintonil, restaurante del chef Jorge Vallejo. Después del evento, los sobrantes regresaron a la cocina de Pujol, donde el equipo decidió conservarlos y calentarlos nuevamente.

Los platillos de disfrutó Bottas en su visita al restaurante Pujol (Foto: Valtteri Bottas/Instagram)

Con el paso de los años, los cocineros de Pujol descubrieron que el mole adquiría nuevos sabores y una textura distinta. Para conservarlo, comenzaron a añadir mole recién preparado a la mezcla original, una técnica que permitió mantenerla durante más de una década.

La experiencia gastronómica en Pujol tiene dos modalidades principales. De acuerdo con el menú oficial, la degustación cuesta 3 mil 795 pesos por persona, mientras que la barra de tacos tiene un precio de 4 mil 500 pesos.

El menú de degustación incluye opciones como tiradito de abulón, pulpo alcaparrado, sopa de tortilla con bogavante, barbacoa de res y pescado a la talla. También ofrece el tradicional mole madre acompañado de mole de Xico, además de postres como pastel de chocolate, carlota de limón y panqué de elote con helado de cajeta.

La barra de tacos cuenta con preparaciones como taco de kampachi al pastor, suadero de panza de atún, cangrejo pibil, tlacoyo de costilla de res y elote tatemado con hormigas chicatanas. La experiencia también incluye mole madre y un postre de durazno con yogur y granizado de cítricos.

¿Cuál es la historia del restaurante Pujol y qué reconocimientos ha recibido?

Pujol abrió sus puertas en mayo de 2000, cuando Enrique Olvera tenía 23 años y decidió emprender su propio proyecto gastronómico después de estudiar en The Culinary Institute of America, en Estados Unidos.

El restaurante comenzó sus operaciones en Petrarca 254, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, con una propuesta influida por técnicas culinarias internacionales. Con los años, Olvera transformó el concepto para dar mayor protagonismo a los ingredientes regionales y a las recetas tradicionales mexicanas.

En 2017, Pujol cambió de ubicación y abrió sus puertas en Tennyson 133, también en la colonia Polanco. En esta nueva sede, el restaurante amplió su oferta gastronómica con una barra de tacos que se sumó a su tradicional menú de degustación.

Uno de sus reconocimientos más importantes llegó en 2024, cuando Pujol obtuvo 2 estrellas Michelin durante la primera edición de la guía dedicada a México. Junto con Quintonil, se convirtió en uno de los primeros establecimientos del país en alcanzar esta distinción.

Pujol también figura entre los restaurantes más destacados del mundo, según la lista The World’s 50 Best Restaurants. En 2019, alcanzó el lugar 12 de la clasificación mundial, una de las mejores posiciones de su historia. Cinco años después, en la edición de 2024, se ubicó en el puesto 33.

¿Qué otros restaurantes mexicanos visitó Valtteri Bottas y qué platillos probó?

La visita a Pujol forma parte de una serie de experiencias gastronómicas que Valtteri Bottas disfrutó durante sus viajes a México, principalmente con motivo del Gran Premio de Fórmula 1.

En octubre de 2023, el piloto finlandés se reunió con Jorge Vallejo, chef del restaurante Quintonil, para aprender a preparar pan de muerto, uno de los alimentos tradicionales de las celebraciones del Día de Muertos.

Un año después, Bottas visitó El Califa de León, una pequeña taquería de la CDMX que obtuvo una estrella Michelin en 2024. El piloto disfrutó de sus tacos sentado en la banqueta. Aunque el establecimiento perdió su estrella en 2026, se mantiene entre los restaurantes recomendados por la Guía Michelin.

En 2025, el finlandés continuó sus recorridos gastronómicos por la capital mexicana con una visita a Botánico, restaurante ubicado en la colonia Condesa, cuyo menú incluye tostadas de atún, tiradito de pescado, aguachile de camarón, pollo rostizado y distintos cortes de carne.

Sin embargo, su relación con el restaurante Pujol comenzó años antes. En octubre de 2019, cuando competía para la escudería Mercedes, Bottas asistió a un evento de la marca en el restaurante de Enrique Olvera, donde convivió con invitados durante las actividades relacionadas con el Gran Premio de México.