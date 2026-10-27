Nueva York está en la Del Valle: Así es Brewklyn, la cafetería con bagels ‘monchosos’

Brewklyn Coffee & Bagels ofrece un menú con diferentes especialidades de este platillo. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Un fragmento del metro de Nueva York se esconde entre las calles de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Se trata de Brewklyn Coffee & Bagels, una cafetería ambientada como una estación del subterráneo de Brooklyn, donde puedes comer bagels ‘monchosos’ con rellenos que van de los chilaquiles al salmón curado y acompañarlos con una taza de café mexicano de especialidad.

Los letreros y el menú retoman la estética de las señales que orientan a los pasajeros en el transporte neoyorquino. Sin embargo, aquí no necesitas decidir qué ruta tomar, sino elegir entre bebidas calientes y frías, snacks o pancito.

La propuesta gastronómica gira alrededor de los bagels, con preparaciones que se alejan de las combinaciones tradicionales de jamón y queso. Entre las opciones hay versiones con huevo y mermelada de pimiento, así como otras inspiradas en platillos mexicanos, como la de frijoles con pico de gallo.

La especialidad de Brewklyn son los Bagels, hay de huevo, jamón serrano y otros ingredientes. (Foto: Cortesía)

¿Cómo es Brewklyn Coffee & Bagels, cafetería en la CDMX?

El nombre de Brewklyn Coffee & Bagels combina dos referencias: ‘Brew’, por el café preparado ‘cold brew’, una de las bebidas insignia del menú, y ‘Klyn’, por Brooklyn, ciudad que inspiró a sus fundadores.

El negocio abrió sus primeras sucursales en Narvarte y Condesa en 2021. Ambos establecimientos siguen abiertos, pero sus espacios eran pequeños para los planes de crecimiento de sus creadores, quienes decidieron abrir un local más amplio en la colonia Del Valle.

La nueva sucursal tiene varias mesas y una barra que simula una banca de estación del metro de Nueva York. El mobiliario y la ambientación acompañan la propuesta del negocio.

Los bagels son los protagonistas de la carta. Algunos tienen ingredientes asociados con preparaciones gourmet, como roast beef, mayonesa de ajo, jamón serrano y salmón curado.

Otros recuperan sabores más familiares para el público mexicano. Entre ellos destacan las versiones que retoman los ingredientes de un mollete y el bagel relleno de chilaquiles, una alternativa para quienes buscan otros platillos en la cafetería de la CDMX.

La variedad permite encontrar combinaciones distintas a las de un bagel tradicional, con opciones para quienes prefieren ingredientes cárnicos o preparaciones inspiradas en la gastronomía mexicana.

Brewklyn apuesta por una ambientación inspirada en el metro de Brooklyn. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Brewklyn está ubicado en la colonia Del Valle. (Foto: Cortesía)

Las papas de camote y el café mexicano de especialidad

Además de los bagels, el menú incluye entradas como las papas fritas de camote, una opción que vale la pena considerar durante la visita.

Son crujientes, se sirven calientes y tienen un toque salado que realza su sabor sin resultar excesivo. Su textura y sazón las convierten en una alternativa para acompañar los alimentos o compartir antes del plato principal.

Para la preparación del café, Brewklyn Coffee & Bagels utiliza una mezcla de granos que prepara Mutante, una empresa tostadora que trabaja con variedades cultivadas en México.

La carta incluye recetas clásicas y alternativas como latte, espresso o capuchino.

Una cafetería para trabajar, leer o ir con tu mascota

El establecimiento se encuentra en una calle interior de la colonia Del Valle, fuera de una de las grandes avenidas de la zona. Esta ubicación permite encontrar un espacio para sentarse a leer o trabajar mientras tomas una taza de café.

Algunas de las mesas cuentan con enchufes, un detalle útil para quienes llevan su computadora y necesitan conectarla durante una jornada de trabajo o una reunión.

Brewklyn Coffee & Bagels también admite mascotas. Puedes acudir con tu perro o gato, siempre que sigas las reglas del establecimiento, entre ellas mantenerlo con correa y recoger sus heces.

Además del servicio en sus sucursales, el negocio ofrece opciones de catering personalizado y participa en eventos para empresas.

Brewklyn utiliza un café que mezcla diferentes granos, todos cosechados en México. (Foto: Cortesía)

¿Cuánto cuesta comer en Brewklyn Coffee & Bagels?

El ticket promedio en Brewklyn Coffee & Bagels ronda los 250 pesos por persona. Sin embargo, si deseas probar distintos productos de la carta y agregar ingredientes adicionales a los platillos, el gasto puede llegar aproximadamente a los 500 pesos.

Precios de café y bebidas frías

Entre las bebidas calientes se encuentran opciones como latte, espresso, cortado y leche dorada, que lleva cúrcuma. Los precios van de los 45 a los 75 pesos.

Si prefieres algo frío, puedes elegir un cold brew o un té helado. Entre las alternativas se encuentran el té de jengibre con mandarina, el Brew Lavender y el Fresco de Xoconostle, con precios que oscilan entre los 70 y los 80 pesos.

La carta también incluye cerveza, vinos y coctelería. En estos casos, los costos varían de acuerdo con la bebida elegida.

¿Cuánto cuestan los bagels y los postres?

Los bagels tienen precios aproximados de 170 pesos, aunque algunas preparaciones, como la que lleva salmón, superan los 200 pesos.

También puedes solicitar ingredientes adicionales, como aguacate, o cambiar el tipo de pan por uno de ajonjolí. Estas modificaciones tienen un costo extra que ronda los 35 pesos.

Para cerrar la comida, la cafetería de CDMX ofrece postres como tarta vasca y pan dulce. Además, durante la temporada de Día de Muertos, es posible encontrar pan de muerto preparado diariamente en la sucursal.

Los rellenos cambian y pueden incluir sabores como mandarina y chocolate, entre otros.

Las opciones de postres en Brewklyn van desde la torta vasca acompañada de mermelada de guayaba hasta pan de muerto (por temporada). (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Por temporada, Brewklyn ofrece panes de muerto de mandarina, chocolate y más. Las variedades cambian constantemente. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Dónde está Brewklyn Coffee & Bagels y cuáles son los horarios?

Brewklyn Coffee & Bagels se encuentra en Adolfo Prieto 233-B, código 2, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los horarios de apertura son los siguientes: