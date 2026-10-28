Corrupción en Aduanas: una historia más

Con el crecimiento exponencial del comercio electrónico internacional, se ha abierto otro frente en cuanto a prácticas indebidas –por decir lo menos– en las aduanas mexicanas. Mientras crece como espuma la venta de productos en línea a través de plataformas como Shein, Temu y Amazon, las reformas al marco fiscal del comercio exterior combinan la necesidad de agilizar trámites aduanales con la urgencia recaudatoria del gobierno de la ‘4T’.

Café bien cargado

Les voy a contar una historia que se desarrolla en un sector que crece en este entorno explosivo: el de empresas de mensajería, paquetería y logística.

Vayamos por partes: hay que recordar que cuando se le quiso echar la mano al AIFA para que no pareciera lo que es (un despropósito), las operaciones de carga aérea se trasladaron por decreto a esa terminal, donde inmediatamente surgieron múltiples denuncias de trastadas aduaneras.

Redoble de tambores

En el centro de estas denuncias se encuentra Michel de la Paz, empresario con experiencia en el sector courier y presencia en distintas compañías vinculadas con la logística aduanera. Entre 2017 y 2022 este hombre fue director de Nuevos Negocios de Grupo Codex Agencia Aduanal, y actualmente encabeza otras empresas como Himex Cross Border e Intelytrade.

El sospechosismo sobre esas firmas proviene de un presunto trato preferencial hacia otra empresa relacionada con el entramado –ENTELY Commerce GNC– a la cual se le está apoyando para obtener su registro para operar conforme a la Ley Aduanera y procesar el ingreso de volúmenes masivos de paquetería de bajo valor.

Fuerte doble

Los señalamientos apuntan a una posible intervención del área jurídica de la Agencia Nacional de Aduanas de México en este tema, porque de acuerdo con la denuncia, el empresario De la Paz habría sido “auxiliado” -agárrese- por las funcionarias públicas Paulina Ortega y Rosa María Avella antes de que el expediente fuera valorado por el Consejo Aduanero, como debiera ser. Así como lo están leyendo. Le ayudaron para “mágicamente” quedar delante de otros aplicantes que llevan meses esperando autorizaciones o prórrogas.

Pero esta no es la única historia de terror sobre Michel de la Paz, quien en 2012 reconoció que el SAT había iniciado tres procedimientos administrativos en materia aduanera contra Intertraffic, otra empresa dirigida entonces por él. Este antecedente cobró notoriedad y hoy respalda las nuevas acusaciones.

En fin, tráfico de influencias, subvaluación de operaciones aduaneras y falta de trazabilidad en cadenas de suministro son una constante cuando se trata de Michel de la Paz y sus empresas, cuestionadas también por irregularidades fiscales (evasión de impuestos, pues), como es el caso de Grupo ampm, Carlogic Express y Comextaa. ¿Trato fiscal privilegiado a alguien cercano al poder? ¡No creo! Eso no pasa en el México cuatrotero, ¿verdad?

En la actualidad, De la Paz aparece vinculado con Himex Agencia Aduanal, a la que se le atribuye la capacidad de gestionar alrededor de 500 mil paquetes diarios, labor en la que –redoble de tambores– se cuenta con vínculos de influyentismo (apunte nombres como Luis Felipe Rivas, de Terminal Logistics, y Luis Ramos, de Aerocharter) para concentrar esas operaciones en el AIFA. ¿Por qué será? Combo completo: privilegios en la transportación, carga, maniobras en pista y resguardo en recintos fiscalizados, así como despacho aduanal final. Huele mal, ¿no cree? ¿Qué opina la competencia?

Pero bueno, más allá de pervertir un mercado al favorecer a un competidor, hablamos también de créditos fiscales no atendidos, por montos elevados que presuntamente no han sido recuperados por el fisco mexicano y en los que tuvo participación relevante el sr. De la Paz sin que haya hasta el momento repercusiones legales para el implicado. Ello exige la confirmación de datos, la revisión de resoluciones fiscales, los montos determinados y el estado de los procedimientos de cobro. ¿Qué tal?

Ah, y por si todo lo anterior fuera poco, la Asociación Nacional Mexicana de Empresas Courier (ANMEC) habría desconocido ya públicamente a Michel de la Paz como representante del organismo. ¡Quihúboles!

El mercado negro de licencias financieras

Javier Vega Rodríguez (Especial)

La semana pasada abordé en este espacio el abuso de autoridad de Eugenio Laris. Hoy, el coto de poder de Francisco Javier Vega Rodríguez, vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros “A”, cuya oficina elabora los dictámenes que sustentan cambios de control, adquisiciones y licencias bancarias.

“Paco” Vega, o El Maestro, llegó de la Auditoría Interna de Pemex. En dos años buscó presidir la CNBV en cada relevo y se quedó con las ganas. Lo menos conocido ocurre fuera de la oficina.

Información aportada para esta columna indica que, con su “socio”, el consultor de origen cubano César Sánchez, asesora a grupos interesados en adquirir licencias. El valor agregado no estaría en los modelos financieros, sino en la promesa de que el expediente camine rápido en la comisión. Esa promesa, aseguran, se cotiza en millones de dólares.

Su cliente del momento sería Oleg Boyko, fundador de Finstar Financial Group y dueño en México de Novacard, promocionada como la primera sin intereses ni anualidad, pero con quejas por cobranza tipo “montadeudas”. Ni la CNBV ni la UIF se han pronunciado. Sánchez y Vega habrían ofrecido a Boyko gestionarle una licencia bancaria en reuniones en el St. Regis de Reforma y hoteles de lujo de Miami, donde suelen pasar los fines de semana.

A Vega se le atribuye también la intermediación en la venta de la casa de bolsa de Credit Suisse, cerrada desde febrero de 2023 y sin dueño: TMSourcing fue rechazada dos veces y en septiembre la familia Chico Hernández desistió tras la due diligence. Desde entonces El Maestro ofrece autorización exprés, incluso a quien no cumpla los requisitos de idoneidad.

Ángel Cabrera (Especial)

Aunque las autorizaciones son colegiadas y las firma la Junta de Gobierno, Vega y su socio presumen influencia sobre otras vicepresidencias. Ángel Cabrera, presidente de la comisión, sólo ha relevado la vicepresidencia de Normatividad; el resto del cuadro lo heredó como cuotas políticas.

Inhale y exhale

Leído lo anterior, ¿sabrá el presidente de la CNBV a qué se dedica su vicepresidente de supervisión por las tardes y fines de semana? ¿Ya revisó la UIF a Novacard? ¿Qué esconde el expediente de Credit Suisse? ¿Por qué la comisión tolera un mercado de licencias en el que el activo más caro no es el capital, sino el acceso?

Un regulador vale lo que vale la distancia entre quien supervisa y quien es supervisado. Si se mide en vuelos a Miami y suites de lujo, el problema es de credibilidad del sistema financiero.