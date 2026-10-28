Inseguridad encarece hasta 25 por ciento la producción de electrónicos en México

La inseguridad que azota a los estados manufactureros del país elevó hasta en 25 por ciento los costos operativos de las industrias, amenazando la llegada de nuevas inversiones en el sector de electrónicos y la proveeduría de semiconductores .

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), las compañías enfrentan un panorama crítico que las obliga a destinar recursos millonarios a la protección de sus mercancías frente al crimen organizado .

Enrique Yamuni, expresidente del organismo, advirtió que las empresas deben blindar urgentemente el traslado de equipos de alto valor hacia las fronteras.

“Las industrias de semiconductores y de electrónica, cuando mandan trailers a la frontera, tienen que tener sistemas de seguridad para evitar los robos (...) tienen que invertir mucho dinero para resguardar sus mercancías; estamos hablando de que ya han reportado aumentos de entre 15 y 25 por ciento”, alertó el ejecutivo.

Detalló que la movilidad logística exige rastreo satelital, GPS y acompañamiento de patrullas, gastos que se suman a la protección de oficinas, almacenes y personal.

“La situación e inseguridad ya está obligando a la industria a dar un seguimiento por GPS, hay un seguimiento por satélite, y hay un, en muchas ocasiones, y un acompañamiento de patrullas de seguridad. Y se van en caravana para protegerse más, afirmó.

“Podrían llegar más inversiones si se resolviera y se mejorara este tema de inseguridad. Ya lo dijeron, hay inversiones detenidas por este tema y eso debe preocuparnos. El gobierno lo tiene que resolver”, sostuvo Yamuni.

El impacto golpea directamente a un motor clave de la economía nacional. Según cifras del Inegi, durante agosto, las ventas externas de equipos y aparatos eléctricos aumentaron 122.3 por ciento anual, mientras que las exportaciones manufactureras no automotrices avanzaron 63.2 por ciento .

(El Financiero)

Ensambles y producción de computadoras están más expuestos que el diseño de chips

Al evaluar los riesgos por subsector, Carlos Rebellón, vicepresidente nacional de Semiconductores en Canieti, matizó que el ensamble de servidores y computadoras padece una mayor exposición física frente al diseño de chips.

“La industria de electrónica se está viendo más impactada que la industria de los semiconductores en la materia de la seguridad, pero, en cualquier caso, sea menor o mayor el impacto, es un tema que se debe resolver para que lleguen al país nuevas inversiones, para ser más atractivos”, explicó.

Rebellón reconoció que el crimen se suma a otras variables decisivas como la disponibilidad de talento especializado y los incentivos fiscales.

“Falta resolver que se eliminen o se reduzcan al mínimo esas incertidumbres que siempre ponen a pensar dos veces a un inversionista. Llego a México, o crezco en México, o mejor lo hago en otro lado donde no tengo inseguridad, donde tengo talento, donde tengo incentivos y en donde hay buenas condiciones comerciales”, expresó.

Pese a las adversidades operativas, Alfredo Pacheco, director general de Canieti, destacó que el sector busca aprovechar el auge global de procesadores para inteligencia artificial y centros de datos .

“La electrónica se convirtió en el sector exportador número uno del país desde mayo. Mucho derivado de la demanda de servidores por Inteligencia Artificial. Entonces, por ahí estamos confiados en que nos va a ir bien”, aseveró.

El directivo proyectó un avance sostenido a doble dígito apalancado por la adopción tecnológica y la ciberseguridad .

“Vamos a seguir creciendo a tasas de dos dígitos, algo que no estaba sucediendo antes de 2020. El sector se ha fortalecido mucho y esperemos seguir siendo fuertes”, comentó. No obstante, concluyó advirtiendo que el gran desafío será convertir esa demanda histórica en inversiones y proveeduría local trabajando en la seguridad para no condicionar la expansión.