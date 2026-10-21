México ya fabrica los servidores de la inteligencia artificial: ¿por qué no construye su propia industria de IA?

Algo extraordinario está ocurriendo silenciosamente en la industria mexicana. Mientras seguimos discutiendo sobre automóviles, aranceles, nearshoring y el futuro del T-MEC, México se ha convertido en una importante plataforma de producción de uno de los bienes estratégicos del siglo XXI: los servidores y equipos de procesamiento de datos que hacen posible la inteligencia artificial. Enrique Quintana llamó recientemente la atención sobre esta transformación al plantear una paradoja particularmente sugerente: México produce crecientemente para la inteligencia artificial, pero todavía la utiliza poco dentro de su propia economía. Su observación debería encender una discusión mucho más amplia. Si México ya participa en la fabricación de la infraestructura física de la revolución de la IA, la pregunta no debería ser solamente cuánto estamos exportando, sino cuánto valor agregado, tecnología y conocimiento podemos retener en el país.

Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. Las exportaciones mexicanas de equipos de procesamiento de datos y servidores han crecido extraordinariamente y Estados Unidos absorbe la enorme mayoría de estas ventas. En muy poco tiempo se está configurando una nueva cadena productiva norteamericana alrededor de la inteligencia artificial. Durante tres décadas pensamos la integración productiva de América del Norte fundamentalmente alrededor del automóvil. Hoy está surgiendo otra geografía industrial: Asia produce una parte sustancial de los semiconductores y componentes avanzados; México integra servidores, racks y equipos electrónicos; y Estados Unidos concentra buena parte de los grandes centros de datos, las plataformas digitales y las empresas que están desarrollando los modelos de inteligencia artificial. México ya está dentro de esta cadena. Y ésa es la buena noticia.

La mala noticia es que podríamos repetir la historia de otras industrias: convertirnos en una extraordinaria plataforma exportadora sin desarrollar suficientemente los proveedores, la tecnología y las empresas nacionales capaces de apropiarse de una mayor proporción del valor generado. La producción mexicana vinculada con servidores tiene además una geografía muy definida. Chihuahua, Jalisco y Nuevo León están emergiendo como los principales nodos de esta nueva industria.

Ciudad Juárez posee una plataforma extraordinaria de manufactura electrónica avanzada, integrada directamente con Estados Unidos. Guadalajara cuenta con décadas de experiencia en electrónica y capacidades de ingeniería que pueden evolucionar hacia productos de mayor sofisticación. Monterrey dispone de un poderoso ecosistema industrial en equipos eléctricos, energía, refrigeración e ingeniería. A ello habría que agregar a Querétaro, que se está consolidando como uno de los principales polos nacionales de centros de datos. Por primera vez tenemos, por tanto, la posibilidad de conectar en territorio mexicano varias piezas de una misma cadena: manufactura electrónica, servidores, equipos eléctricos, energía, centros de datos, ingeniería, software e inteligencia artificial.

Pero esto no ocurrirá automáticamente. Los componentes de mayor valor de un servidor —procesadores avanzados, GPU y diversos componentes electrónicos— siguen dependiendo en gran medida de cadenas internacionales. Pretender sustituirlos inmediatamente sería poco realista. México no necesita comenzar intentando fabricar mañana los semiconductores más sofisticados del mundo. Hay un camino mucho más pragmático. Alrededor de cada servidor y de cada centro de datos existe una enorme cadena productiva que incluye gabinetes, racks, tarjetas electrónicas, cableado, conectores, transformadores, fuentes de alimentación, baterías, sistemas de respaldo eléctrico, almacenamiento y, cada vez más, sofisticados sistemas de enfriamiento. Muchas de esas capacidades ya existen en México. La pregunta fundamental de política industrial debería ser entonces muy sencilla: ¿cuánto del contenido de los servidores que exportamos podemos producir nosotros mismos dentro de cinco o diez años? Ahí podría estar uno de los proyectos más interesantes del Plan México.

En lugar de pensar únicamente en atraer nuevas plantas, habría que construir deliberadamente una red de proveedores nacionales alrededor de las empresas que ya están fabricando servidores. Nacional Financiera, Bancomext, universidades, centros tecnológicos y gobiernos estatales podrían participar en programas específicos para desarrollar proveedores mexicanos capaces de incorporarse a esta nueva cadena. El objetivo tendría que ser avanzar gradualmente en una escalera tecnológica: ensamblar, fabricar componentes, desarrollar proveedores, hacer ingeniería, diseñar equipos, producir software y finalmente generar tecnologías y aplicaciones propias de inteligencia artificial.

Ésta fue, con diferentes modalidades, la ruta seguida por varias economías asiáticas. Corea del Sur, Taiwán y China no comenzaron dominando las tecnologías más avanzadas. Utilizaron su incorporación a las cadenas globales como un mecanismo de aprendizaje, desarrollaron proveedores, fortalecieron sus capacidades de ingeniería y fueron avanzando hacia actividades de mayor valor agregado. México podría hacer algo semejante aprovechando una ventaja excepcional: ya tenemos la plataforma manufacturera instalada y estamos al lado del mercado que está realizando las mayores inversiones del mundo en inteligencia artificial. Pero existe otra dimensión que no podemos ignorar: la energía.

La inteligencia artificial no solamente requiere semiconductores y servidores. Requiere enormes cantidades de electricidad, redes confiables, capacidad de transmisión y sistemas de enfriamiento. Si México quiere convertirse en una plataforma norteamericana de infraestructura digital, tendrá que incorporar la electricidad, el agua y las telecomunicaciones dentro de su estrategia industrial. No podemos promover centros de datos sin preguntarnos simultáneamente de dónde provendrá la energía que necesitarán. Por eso la inteligencia artificial debería dejar de verse exclusivamente como una política tecnológica. Es también política industrial, energética, educativa y regional. México tiene ante sí una oportunidad poco frecuente. La revolución tecnológica mundial está generando una nueva industria precisamente en territorios donde nuestro país ya posee capacidades productivas importantes. Podemos conformarnos con ensamblar millones de equipos y enviarlos hacia los centros de datos estadounidenses. O podemos utilizar esta coyuntura para desarrollar proveedores mexicanos, ingeniería nacional, infraestructura energética, centros de datos, software y empresas capaces de participar en actividades de mayor valor. Ésa es la verdadera paradoja mexicana de la inteligencia artificial. Podríamos convertirnos en uno de los mayores fabricantes de la infraestructura física que sostiene la inteligencia artificial mundial y seguir siendo solamente usuarios y ensambladores de tecnologías desarrolladas en otros países. O podemos transformar esta inesperada ventaja manufacturera en una política industrial. México ya fabrica los servidores de la inteligencia artificial. El desafío ahora es que también empiece a fabricar una parte creciente de la inteligencia que llevan dentro.