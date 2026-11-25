La reciente participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China, coincide con las señales de recuperación de la economía mexicana. Ambos acontecimientos deberían llevarnos a reflexionar sobre la posibilidad de inaugurar una nueva etapa del desarrollo nacional, en la que la inserción internacional de México no solamente contribuya a incrementar nuestras exportaciones, sino también a transformar nuestra estructura productiva.

No es un hecho menor que la presidenta mexicana haya dialogado en territorio chino con los líderes de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. México se encuentra en una posición geográfica y económica singular: forma parte de uno de los principales espacios de integración productiva del mundo, América del Norte, pero también pertenece a la comunidad económica del Pacífico, donde se está gestando una parte sustancial de la transformación tecnológica del siglo XXI. La pregunta es cómo aprovechar esta doble pertenencia para acelerar nuestro desarrollo.

La ciudad que recibió a los líderes de APEC constituye por sí misma una lección de economía del desarrollo. Shenzhen pasó de ser una región periférica de la economía china a convertirse en uno de los grandes centros tecnológicos del mundo. Su transformación no fue resultado exclusivo de la apertura comercial ni de la llegada de inversión extranjera. Fue producto de un proceso deliberado de aprendizaje tecnológico, construcción de infraestructura, formación de capital humano y desarrollo de empresas nacionales. Mientras México construía una plataforma manufacturera orientada hacia Estados Unidos, China utilizaba su inserción en los mercados internacionales para desarrollar sus propias capacidades industriales. La diferencia no radicó simplemente en cuánto exportaba cada país, sino en qué aprendía cada economía al exportar. Es precisamente esta dimensión la que debemos incorporar a nuestra estrategia de desarrollo.

En su intervención ante los líderes de APEC, la presidenta Sheinbaum planteó una concepción de la cooperación internacional que incluye el intercambio de conocimientos, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las capacidades productivas. Traducir esta visión en instrumentos concretos de política económica constituye ahora uno de los grandes desafíos del país.

México debería aprovechar su relación con China, Japón y Corea del Sur no solamente para atraer inversiones, sino para establecer acuerdos de aprendizaje tecnológico, desarrollar centros conjuntos de investigación y fomentar la participación de empresas mexicanas en industrias estratégicas como la electromovilidad, las energías renovables, la electrónica y la inteligencia artificial.

Ello no significa abandonar la integración norteamericana. Por el contrario, permitiría fortalecer nuestra participación en ella mediante una mayor capacidad tecnológica y un contenido nacional más elevado en nuestras exportaciones. La complementariedad entre ambos espacios económicos deberá construirse considerando las reglas del T-MEC y las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Esta estrategia tendría también una profunda dimensión territorial. Durante décadas, la integración económica de México privilegió los corredores industriales del norte y del Bajío. Una mayor vinculación con Asia podría contribuir a desarrollar una nueva geografía económica nacional, articulada alrededor de los puertos del Pacífico, el Corredor Interoceánico y los nuevos Polos de Desarrollo para el Bienestar. Es decir, es el momento de impulsar el desarrollo de la economía azul. Sin embargo, la experiencia de Shenzhen nos recuerda que un polo de desarrollo no puede reducirse a un espacio físico dotado de infraestructura e incentivos fiscales. Requiere universidades, centros de investigación, instituciones financieras y empresas nacionales capaces de aprender, innovar y competir.

México será sede de APEC en 2028. Tenemos dos años para construir una agenda que permita presentar al país no solamente como un destino atractivo para la inversión extranjera, sino como una economía que aspira a desarrollar nuevas capacidades productivas y tecnológicas. La reunión de Shenzhen debería marcar el comienzo de esa reflexión. Nuestra meta no puede limitarse a recuperar el crecimiento económico. Debemos modificar la forma en que crecemos.

Durante las últimas décadas, México aprendió a producir para el mundo. El reto de las próximas será aprender a innovar para el mundo. México no debe conformarse con ser el puente entre dos grandes espacios económicos. Debe aprovechar su posición para convertirse en un centro de desarrollo por derecho propio.