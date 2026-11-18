México enfrenta una paradoja que debería ocupar el centro del debate económico nacional: mientras se anuncian nuevas inversiones, corredores industriales, plataformas logísticas y polos de desarrollo, persiste una pregunta fundamental: ¿quiénes se benefician realmente de estas transformaciones? La llegada de capitales no garantiza por sí misma el desarrollo de las regiones donde se instalan. Podemos tener más fábricas, mayores exportaciones y mejor infraestructura sin que ello se traduzca necesariamente en una economía nacional más integrada, productiva y equitativa.

Durante décadas, México apostó por una estrategia de crecimiento sustentada en su integración a los mercados internacionales. El TLCAN, primero, y el T-MEC, después, permitieron construir una poderosa plataforma manufacturera exportadora, particularmente en el norte y el Bajío. Sin embargo, esta transformación dejó una asignatura pendiente: la articulación de las grandes empresas exportadoras con el resto del aparato productivo nacional. El país aprendió a exportar, pero no desarrolló suficientemente la capacidad de producir internamente los insumos, componentes y tecnologías que requieren sus industrias más dinámicas.

El resultado ha sido una economía territorialmente fragmentada. Algunas regiones se integraron exitosamente a las cadenas globales de valor, mientras otras permanecieron especializadas en actividades de baja productividad, con elevados niveles de informalidad y escasas oportunidades de movilidad social. La apertura comercial modificó la geografía de la producción, pero no logró construir un sistema nacional de desarrollo.

Hoy, el Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODEBIS) ofrecen la oportunidad de corregir esta trayectoria. Su propósito de impulsar nuevas inversiones, fortalecer la producción nacional y promover una distribución territorial más equilibrada de la actividad económica representa un cambio relevante en la orientación de la política pública. Sin embargo, el desafío consiste en evitar que esta nueva estrategia reproduzca las limitaciones del modelo anterior. Un polo industrial no es necesariamente un polo de desarrollo. Puede atraer grandes empresas, generar exportaciones y aumentar la demanda de infraestructura, pero si sus insumos provienen del exterior, sus decisiones tecnológicas se toman fuera de la región y sus vínculos con las pequeñas empresas locales son débiles, sus beneficios territoriales serán limitados. Estaremos construyendo nuevos enclaves productivos, modernos y competitivos, pero insuficientemente articulados con las economías donde operan.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec constituye una prueba decisiva. Su infraestructura ferroviaria, portuaria e industrial puede transformar la posición económica del sur-sureste mexicano. Pero el desarrollo de Oaxaca y Veracruz no dependerá exclusivamente de la capacidad para movilizar mercancías entre océanos. Dependerá de que las empresas locales participen en las nuevas cadenas de suministro, de que se formen trabajadores especializados y de que las universidades y centros tecnológicos contribuyan a elevar las capacidades productivas regionales.

La misma reflexión resulta pertinente para los nuevos polos industriales del país. No basta con ofrecer terrenos, infraestructura, incentivos fiscales y conectividad. Se requiere una política explícita de desarrollo de proveedores, financiamiento productivo, innovación tecnológica y formación de capital humano. De otra manera, el territorio se convierte simplemente en una plataforma física para decisiones económicas tomadas en otros lugares. La experiencia internacional ofrece lecciones importantes. Corea del Sur, China y otras economías asiáticas no construyeron sus capacidades industriales únicamente mediante la atracción de inversión extranjera. Desarrollaron instituciones financieras, sistemas de aprendizaje tecnológico y mecanismos de articulación entre grandes empresas y proveedores nacionales. Como han señalado Alice Amsden, Ha-Joon Chang y Keun Lee, el desarrollo industrial exige algo más que participar en los mercados internacionales: requiere aprender, innovar y construir capacidades propias.

México necesita recuperar esta dimensión estratégica. Nacional Financiera y Bancomext deberían desempeñar un papel más activo en el financiamiento de cadenas regionales de proveedores. Las universidades tecnológicas y los centros públicos de investigación tendrían que vincularse sistemáticamente con los polos industriales. Las compras públicas podrían convertirse en un instrumento para estimular la producción nacional, bajo criterios de calidad, competencia y eficiencia.

También es indispensable modificar la manera en que evaluamos los resultados. El éxito de los PODEBIS no debería medirse únicamente por el monto de inversión comprometida, el número de empresas instaladas o la superficie industrial habilitada. Necesitamos indicadores de contenido nacional, compras a proveedores regionales, empleos formales creados, salarios, productividad, innovación y reducción de brechas territoriales.

Propongo que cada polo de desarrollo cuente con una evaluación pública anual que permita identificar cuánto valor agregado permanece en la región y qué capacidades productivas se están construyendo. Esta evaluación debería distinguir entre inversiones anunciadas y efectivamente realizadas, empleos temporales y permanentes, así como entre empresas simplemente instaladas y aquellas que desarrollan vínculos estables con proveedores nacionales. El desafío es particularmente importante en un contexto internacional marcado por la reorganización de las cadenas de suministro, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y la creciente incertidumbre comercial. México no puede limitarse a ofrecer una ubicación geográfica privilegiada. Necesita utilizar esa ventaja para construir una base industrial más profunda y tecnológicamente sofisticada.

La nueva política regional debe proponerse algo más ambicioso que distribuir inversiones: debe redistribuir capacidades productivas. Esto implica reconocer que las regiones parten de condiciones diferentes y que, por tanto, requieren instrumentos diferenciados de financiamiento, infraestructura, capacitación e innovación. La pregunta decisiva no es cuántos polos industriales tendrá México, sino cuántas empresas mexicanas podrán crecer gracias a ellos, cuántos trabajadores mejorarán sus ingresos y cuántas regiones lograrán construir una trayectoria de desarrollo sostenible.

El país tiene una oportunidad para pasar de una economía que ensambla y exporta a otra que también diseña, innova y produce sus propios componentes. Pero esa transición no ocurrirá espontáneamente. México no necesita solamente atraer más inversión. Necesita que cada peso invertido contribuya a construir una economía nacional más integrada. Porque la verdadera transformación no consiste en llevar capital al territorio, sino en convertir al territorio en protagonista del desarrollo.