¿Plan México o administración del nearshoring?

El desafío de 2027 no es atraer más inversiones extranjeras, sino construir empresas, tecnología y capacidades productivas nacionales. Ha-Joon Chang ofrece una lección que México no debería ignorar. México está frente a una paradoja: exporta más, participa en las principales cadenas manufactureras de América del Norte y recibe inversiones vinculadas con la reorganización de la economía mundial, pero continúa enfrentando un problema fundamental: su crecimiento no se traduce suficientemente en una transformación de su estructura productiva.

La caída de la producción automotriz, la dependencia de componentes importados y las dificultades para desarrollar proveedores nacionales muestran que la integración comercial no garantiza, por sí misma, el desarrollo industrial. Por eso, la discusión económica de 2027 debería comenzar con una pregunta incómoda: ¿el Plan México está construyendo una verdadera política industrial o solamente está administrando las oportunidades del nearshoring?

La diferencia no es menor. Atraer inversiones, acelerar permisos y ofrecer infraestructura son condiciones necesarias para el crecimiento, pero no constituyen una política industrial completa. Esta última requiere identificar sectores estratégicos, desarrollar empresas nacionales, financiar innovación, formar capacidades tecnológicas y establecer mecanismos para que las inversiones generen encadenamientos productivos internos.

El Plan México plantea objetivos ambiciosos: elevar el contenido nacional, aumentar la inversión respecto al PIB, generar 1.5 millones de empleos adicionales en sectores estratégicos y lograr que 50% de las compras públicas sean de producción nacional. El problema no está en la formulación de estas metas, sino en los instrumentos, el financiamiento y las instituciones que permitirán alcanzarlas.

El economista Ha-Joon Chang ha desarrollado una crítica fundamental a las estrategias de desarrollo basadas exclusivamente en la apertura comercial y la liberalización económica. En su libro Kicking Away the Ladder, plantea una contradicción histórica: los países que hoy defienden mercados abiertos utilizaron, durante sus propios procesos de industrialización, protección selectiva, subsidios, financiamiento público y políticas para fortalecer sus industrias nacientes.

La lección es que ningún país ha construido capacidades industriales avanzadas simplemente esperando que las ventajas comparativas existentes determinen su futuro. El desarrollo implica crear nuevas ventajas competitivas mediante aprendizaje, inversión, tecnología y coordinación entre el Estado y las empresas.

Esta discusión es particularmente relevante para México. No podemos esperar que las empresas extranjeras desarrollen automáticamente nuestros proveedores, financien nuestra investigación o construyan nuestras capacidades tecnológicas. Se necesita una estrategia deliberada para transformar la inversión extranjera en aprendizaje productivo nacional.

Chang también ha destacado la importancia del aprendizaje mediante la producción: las capacidades tecnológicas no se adquieren únicamente importando maquinaria o contratando especialistas, sino desarrollando procesos productivos, ingeniería, investigación y experiencia empresarial.

Si queremos elevar el contenido nacional de las exportaciones, necesitamos programas de desarrollo de proveedores, crédito de largo plazo, asistencia tecnológica y compromisos de inversión empresarial. Si queremos desarrollar semiconductores, electrónica y baterías, necesitamos centros de investigación, ingenieros, laboratorios y financiamiento especializado. Si queremos fortalecer las empresas mexicanas, necesitamos una banca de desarrollo que asuma riesgos productivos que la banca comercial normalmente no está dispuesta a financiar.

La experiencia de Corea del Sur y China muestra que la industrialización requiere coordinación entre inversión pública, empresas privadas, instituciones financieras, universidades y centros tecnológicos. No se trata de reproducir mecánicamente esos modelos, sino de reconocer que el desarrollo industrial exige instituciones capaces de orientar recursos hacia actividades de mayor productividad.

México necesita recuperar esa capacidad de coordinación. CFE y Pemex, por ejemplo, pueden convertirse en instrumentos de desarrollo de proveedores nacionales mediante sus inversiones y programas de compras. La banca de desarrollo debe financiar modernización tecnológica y nuevas empresas industriales. Las universidades deben vincular su investigación con las necesidades de sectores productivos concretos. Y el presupuesto de 2027 debe reflejar esas prioridades. No basta con mantener la estabilidad fiscal si la inversión pública no contribuye a ampliar las capacidades productivas del país.

La prueba será lo que México produzca en 2027. La reorganización de las cadenas globales, la inteligencia artificial, la transición energética y la integración norteamericana ofrecen oportunidades extraordinarias. Pero México debe decidir si quiere continuar siendo una plataforma de ensamblaje y exportación o convertirse en un centro de producción, ingeniería, innovación y desarrollo tecnológico.

El Plan México puede constituir el punto de partida de esa transformación, pero su evaluación debe hacerse con indicadores concretos: contenido nacional, productividad, inversión en investigación y desarrollo, número de proveedores mexicanos incorporados a cadenas globales, crecimiento de empresas nacionales y generación de empleos de alta calificación. La pregunta no es cuántas empresas extranjeras llegan, sino cuántas capacidades productivas nuevas quedan en México después de su llegada. El nearshoring puede acelerar el crecimiento, pero no sustituye la industrialización. Si México quiere que 2027 marque una nueva etapa de crecimiento, necesita pasar de administrar las oportunidades que ofrece la economía internacional a construir activamente sus propias ventajas productivas. Como advierte la discusión de Ha-Joon Chang, los países no se desarrollan aceptando pasivamente las ventajas que tienen: se desarrollan construyendo las que necesitan. Esa debería ser la verdadera ambición del Plan México.