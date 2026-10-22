El crimen organizado ¿debería ser traición a la patria?

Un operativo contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara terminó el 19 de abril con cuatro muertos en un barranco: dos funcionarios de la fiscalía de Chihuahua y dos estadounidenses señalados como agentes de la CIA. Seis meses después, el 17 de octubre, la FGR detuvo al entonces fiscal, César Jáuregui, y lo imputó por traición a la patria. No ha sido condenado ni vinculado a proceso; el juez federal decide el sábado 24. La acusación es que permitió la participación de extranjeros sin autorización federal y que no informó a tiempo. Él lo niega.

Quien lleva el expediente en la mano puede discutir si eso es traición. Yo prefiero plantear otra pregunta: ¿por qué el crimen organizado no es traición a la patria?

El artículo 123 del Código Penal Federal enumera quince formas de traición, con penas de cinco a cuarenta años: someter la Nación a un extranjero, cooperar con un Estado extranjero en perjuicio de México, entregarle información militar, solicitar su intervención. Ninguna alcanza a una organización que controla territorio, cobra impuestos informales, compra policías y fiscales, y se financia con dinero de otros países. Hoy eso se persigue como delincuencia organizada, un delito grave, pero tratado como un problema de seguridad pública y no como un ataque a la soberanía.

Hay razones para cambiar esa lógica. La primera es que el negocio es transnacional por diseño. Según la ONU, la producción mundial de cocaína rondó las 2,000 toneladas en 2020, más del doble que en 2014, y Colombia sigue siendo la principal fuente del mercado estadounidense. En el fentanilo, los precursores vienen de proveedores químicos chinos. El dinero regresa por bancos: el FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Tesoro de Estados Unidos, analizó 1,246 reportes de 2024 por unos 1,400 millones de dólares presuntamente ligados al fentanilo, con cuentas sobre todo en México y China conectadas con cientos de bancos corresponsales estadounidenses. California concentró 845 reportes, Florida 698, Nueva York 514 y Texas 375. Sinaloa, 81. La coca llega de Sudamérica, el insumo de Asia, el cliente y el banco están en Estados Unidos, y el cártel mexicano opera como el eslabón que los une. Una estructura así, con intereses y capital que no responden a ningún mexicano, rivaliza con el Estado en su propio territorio.

La segunda razón es la captura de funcionarios, donde ya vemos gobernantes que sirven a intereses de cárteles internacionales. En abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales. Cuando un servidor público entrega decisiones del Estado a una organización de ese tipo, el daño se parece más a una cesión de soberanía que a un delito común.

Todo lo anterior suena mucho más a “traición a la patria” a que un fiscal estatal haya trabajado con extranjeros para desmantelar un narco laboratorio. Esta acusación parece más un recurso leguleyo para dar ejemplo a otros estados (y a los propios norteamericanos) para que no se vayan por la libre a la hora de perseguir al narcotráfico, ese monopoilio es, aparentemente, del gobierno federal ¿porqué será?

Paradójicamente para Maru Campos, la que quedó como “traidora” y agachada ante la opinón pública, fue ella al haber entregado a su fiscal como chivo expiatorio por hacer su trabajo. Sobre todo después del enorme apoyo que tuvo con la campaña #YoConMaru donde hasta Felipe Calderón y Vicente Fox le dieron un espaldarazo para posicionarse, a nivel nacional, como la gobernadora que combate al narco. Hoy acaba de dinamitar buena parte de su capital político y credibilidad.

Finalmente este aparente mundo alrevés, en el que viven nuestras autoridades solo refuerza la narrativa del “narcogobierno” donde la cercanía entre el poder político y el crimen organizado, no es mera especulación sino una acción con consecuencias: “un gobierno estatal de oposición me cierra un narco laboratorio y yo hago que el gobierno federal los meta a la cárcel con el primer pretexto que se me ocurra”. Y por otro lado, me hago de la vista gorda frente a gobernadores acusados de tener, cuando menos, vínculos con el narcotráfico como Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar. ¿Y ahora quién podrá salvarnos?

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