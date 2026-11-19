En seis días hábiles, Estados Unidos acumuló una secuencia de fallas que en otro momento habría bastado para declarar una emergencia. Microsoft 365 estuvo caído casi 24 horas a partir del 12 de noviembre. Al día siguiente, la FAA ordenó el paro nacional de despegues más largo desde el 11 de septiembre de 2001. El lunes fallaron United Airlines y JPMorgan Chase; el martes, Apple. Ese mismo día, la NSA reconoció una “degradación temporal” de su red durante un mantenimiento rutinario. Todo mientras Donald Trump volaba de Manila a Shenzhen para la cumbre de la APEC.

La versión oficial es uniforme. Microsoft habló de un defecto latente desde julio, sobrecarga por una conmutación de Teams y particiones que no contuvieron el error. La FAA ubicó el origen en un router de L3Harris en Arkansas. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, aseguró que no se trató de un ciberataque y negó la responsabilidad de cualquier Estado extranjero. El senador republicano Josh Hawley respondió que, si todo es coincidencia, sería “la más grande en la historia del mundo”.

Hasta ahora no hay claridad sobre el origen de las fallas, y conviene leer las negaciones oficiales con un dato en mente: aceptar un ataque jugaría en contra de Estados Unidos. Admitirlo implicaría reconocer que su infraestructura crítica, incluida la agencia que debería protegerla, es vulnerable, justo cuando Trump se sienta a negociar con Xi Jinping y Vladimir Putin. También obligaría a responder, y una represalia en plena cumbre sería costosa en cualquier escenario.

El tablero es delicado. Xi recibió a Trump en el aeropuerto, algo que no había hecho con ningún líder visitante desde que es presidente. Este jueves se celebra la primera reunión trilateral entre Trump, Xi y Putin, con la tregua comercial que vence el 10 de enero de 2027 en juego. Días antes, Washington restringió el acceso chino a chips de IA a través de centros de datos en el extranjero, y Jensen Huang renunció a Nvidia en medio de una investigación por presunto contrabando de chips a China.

Los incentivos no apuntan en una sola dirección. A China un ataque visible le arruinaría su propio escaparate diplomático. Rusia tendría un motivo narrativo, pues Putin describió a Occidente como “antiguos hegemones”, aunque busca una bilateral con Trump. Irán, en guerra con Washington, es quien más motivos tiene y, al mismo tiempo, quien menos capacidad ha demostrado para un golpe de esta escala. Existe además una explicación sin enemigo: Clayton atribuyó la falla de la NSA a parches para una vulnerabilidad de PHP descubierta con inteligencia artificial, en organizaciones que han recortado personal.

Si Estados Unidos enfrenta esto con sus capacidades, la pregunta obligada es qué haría México. Los antecedentes no son alentadores. En noviembre de 2019, Pemex sufrió un ataque de ransomware que, según la empresa, afectó solo el 5% de sus equipos, aunque días después los empleados seguían sin acceso a correo, facturación y sistemas hospitalarios. La FGR cerró la investigación en abril de 2024 y el expediente permanece reservado, posiblemente hasta abril de 2027. Siete años después, no hay explicación pública completa.

El caso más grave es reciente. Entre el 26 y el 30 de enero de 2026, el grupo Chronus vulneró al menos 25 dependencias, entre ellas IMSS-Bienestar, la SEP y la Secretaría de Salud, con 2.3 terabytes que exponen a 36.5 millones de mexicanos, según la firma Silikn. La respuesta oficial replicó el guion: la ATDT negó una vulneración de la infraestructura central y atribuyó los accesos a sistemas obsoletos administrados por terceros para gobiernos estatales. El propio gobierno identificó 16 incidentes críticos entre 2022 y 2025 en instituciones como la Sedena, la SICT, la Consejería Jurídica de la Presidencia y el Banco de México.

Las capacidades institucionales van detrás. La ATDT reporta un área especializada desde octubre de 2024 y, bajo el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, 613 servidores públicos capacitados y 204 alertas tempranas emitidas. Son cifras modestas frente a una amenaza que, solo en Pemex, sumó 3,474 millones de intentos de ataque entre 2019 y mediados de 2024, en una empresa que admitió no tener presupuesto específico para ciberseguridad. México sigue sin una ley general en la materia, y su Estrategia Nacional de 2017 perdió vigencia sin mecanismos legales para aplicarse.

La lección de esta semana no es quién atacó a Estados Unidos, sino que ni siquiera la primera potencia puede, o quiere, decirlo con certeza. En México el patrón es el mismo, con menos recursos: negar primero, reservar el expediente después. En la era de la posverdad digital, esa opacidad es en sí misma una vulnerabilidad.

En otras latitudes digitales…

La crisis moral y de credibilidad del INE es reflejo de la clase política nacional.