PERFIL: ¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas? De su infancia en Los Pinos a la fundación del PRD

Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente y agrarista Lázaro Cárdenas, falleció este 28 de octubre a los 92 años.

El político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió este miércoles a la edad de 92 años; apenas en abril pasado asumió la presidencia honoraria de la recién instalada Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cárdenas Solórzano fue un político mexicano e ingeniero civil que participó en momentos clave de la política y la democracia de México. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, desarrolló una carrera política que lo llevó del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cárdenas fue senador por Michoacán, gobernador de esa entidad y el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante voto popular, de acuerdo con la semblanza biográfica publicada por el Congreso de Michoacán.

Su participación en las elecciones presidenciales de 1988 lo convirtió en una figura central de la oposición política. Al frente del Frente Democrático Nacional, encabezó un movimiento que cuestionó los resultados electorales y contribuyó a impulsar la competencia entre partidos.

Cárdenas también fue candidato presidencial en los procesos de 1994, elección que ganó Ernesto Zedillo (PRI), y 2000, cuando se dio el primer gobierno de transición con Vicente Fox (PAN).

¿Cuál fue la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas?

Antes de dedicarse de lleno a la política, Cárdenas desarrolló actividades profesionales vinculadas con la ingeniería y la planeación regional.

La semblanza de la condecoración Constitución de Apatzingán señala que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1957.

En 1962 participó en la creación de la Comisión del Río Balsas y fue miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Planificación. Entre 1964 y 1969 coordinó la construcción de la presa de La Villita, sobre el río Balsas.

Su carrera política dentro del PRI comenzó a consolidarse en 1976, cuando fue elegido senador por Michoacán. Posteriormente, se desempeñó como subsecretario Forestal y de la Fauna y, en 1980, asumió la gubernatura de ese estado para el periodo 1980-1986.

En 1986 participó en la formación de la Corriente Democrática del PRI, junto con otros integrantes inconformes con el partido. Un año después abandonó sus filas y se convirtió en una de las principales figuras de la oposición.

A finales de 1988 impulsó la conformación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue presidente nacional hasta 1993. En 1997 ganó la elección para encabezar el Gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer gobernador de la ahora Ciudad de México.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas en su vida personal?

Cuauhtémoc Cárdenas es hijo de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano Bravo.

De acuerdo con la semblanza biográfica publicada por la UNAM, durante sus primeros años vivió en la residencia presidencial de Los Pinos. Después cursó parte de sus estudios en distintas ciudades, entre ellas Jiquilpan y Pátzcuaro, en Michoacán, así como Mazatlán y Ensenada.

En abril de 1963 contrajo matrimonio con Celeste Batel, con quien tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

¿Cuántas veces fue candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la Presidencia de México en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000, según el perfil biográfico de la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM.

La primera candidatura fue respaldada por el Frente Democrático Nacional. La campaña ocurrió en un contexto de inconformidad con el proceso electoral, después de que Cárdenas y sus simpatizantes cuestionaran los resultados de la elección de 1988.

Para el proceso de 1994 fue postulado nuevamente, ahora por la Alianza Democrática Nacional. Sin embargo, las elecciones las ganaría el candidato del PRI, Ernesto Zedillo.

En 1999 se separó de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal para encabezar la candidatura presidencial de la Alianza por México, con la que compitió en las elecciones de 2000. Tampoco obtuvo el triunfo en esta ocasión.

Además de sus candidaturas, Cárdenas ocupó cargos de representación y coordinación política, entre ellos la vicepresidencia de la Internacional Socialista y la coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal durante la administración 2012-2018.

En abril de este año, el ingeniero volvió al centro de la política nacional tras asumir la presidencia honoraria de la recién instalada Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.

La petrolera informó de la instalación formal de esta comisión, la cual ocurre dentro de un contexto de transformación del sector energético y de crecientes desafíos globales para la industria de los hidrocarburos.