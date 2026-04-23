Cuauhtémoc Cárdenas ‘regaña’ a Pemex: Señala fallas en almacenamiento de coque y quema de gas

Cárdenas pide a Pemex modernizar refinerías y frenar quema de gas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

En la primera reunión de la Comisión Consultiva del Petróleo, su presidente honorario, Cuauhtémoc Cárdenas, resaltó dos problemáticas que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe atender con urgencia: el mejor aprovechamiento del coque que producen las refinerías y la detención de la quema de gas.

En una entrevista publicada en las redes sociales de la petrolera, el excandidato presidencial puntualizó que es necesario modernizar las instalaciones de las refinerías del país para aprovechar el coque de forma adecuada.

En el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, la empresa anticipó que el aumento en la producción de coque en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) podría poner en riesgo la continuidad operativa de las refinerías del país.

Esta advertencia cobró relevancia tras el incendio registrado en la fosa de almacenamiento de coque en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que se atribuyó a la excesiva producción de este producto y a su manejo complejo dentro de las instalaciones.

¿Cuáles son las otras problemáticas que detectó Cárdenas en Pemex?

Por otra parte, Cárdenas señaló que uno de los problemas que Pemex no resuelve es la quema de gas, principalmente en zonas marinas del país.

En el mismo plan estratégico, Pemex reconoce esta problemática, por lo que fijó como objetivo reducir la huella de carbono de sus operaciones. Entre sus metas se encuentra ratificar el compromiso de cero quema rutinaria de gas para 2030 en las actividades de exploración y extracción.

El líder moral de Pemex también planteará un programa de desarrollo de largo plazo para la empresa.

“La comisión consultiva puede plantear por dónde debe ir la industria petrolera y la industria energética, pensando también que Pemex pueda pasar de ser una entidad petrolera a una entidad energética, donde contribuya también a hacer frente a los efectos negativos del cambio climático”, puntualizó.

Asimismo, ratificó el papel de la empresa como impulsora clave de la industrialización del país y del desarrollo económico.

¿Cómo funciona la Comisión Consultiva del Petróleo?

Mediante acuerdo del 18 de marzo emitido por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Consultiva del Petróleo el pasado 16 de abril.

Se trata de un órgano de carácter consultivo cuyo propósito central es fortalecer el análisis estratégico, la reflexión técnica y el seguimiento integral de la política petrolera nacional.

La Comisión está integrada por personalidades reconocidas en los ámbitos energético, académico y jurídico. Sesionará al menos tres veces al año y podrá realizar reuniones de trabajo complementarias para generar análisis y aportaciones técnicas.