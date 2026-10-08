Vicente Fox acusa a Sheinbaum de usar a Ernesto Ruffo para blindar a Marina del Pilar

Ernesto Ruffo enfrenta acusaciones por presunto contrabando de combustible. Fox vinculó su situación jurídica con Sheinbaum y Marina del Pilar. (Cuartoscuro).

El expresidente Vicente Fox acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con fines políticos y para desviar la atención de los señalamientos contra la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila.

Durante una visita a Culiacán, Sinaloa, Fox responsabilizó a Sheinbaum por la situación jurídica del exmandatario panista y sostuvo que las acciones en su contra tendrían como propósito favorecer políticamente a la gobernadora de Baja California.

“De la ‘reina’ Claudia, es quien toma las decisiones, quien llevó al gran Ruffo a la cárcel, ella es responsable de esa atrocidad, por salvar el pellejo de esa atrocidad, allá, al norte, de la propia Baja California”, declaró.

El expresidente cuestionó la actuación de las instituciones de justicia y calificó el caso como una decisión política. Sin embargo, no presentó elementos adicionales para sustentar que la detención de Ruffo haya sido ordenada con la intención de proteger a Marina del Pilar.

Ruffo Appel enfrenta acusaciones por presunto contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por su presunta participación en una red dedicada a la introducción ilegal de combustibles al país.

¿De qué acusan a Ernesto Ruffo?

De acuerdo con las acusaciones de la FGR, Ruffo y sus socios habrían movilizado cerca de 800 millones de litros de combustible de manera ilegal durante un periodo de 15 meses.

La investigación se centra en una empresa señalada por declarar la importación de líquidos químicos que no estaban gravados para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras presuntamente introducía gasolina regular y diésel de contrabando a México.

El exgobernador permaneció más de 70 días en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, antes de ser trasladado a su domicilio en Ensenada, Baja California, donde cumple prisión domiciliaria. Esta medida fue concedida debido a su edad.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que el caso tenga como origen una venganza política y ha sostenido que las investigaciones están relacionadas con presuntos delitos fiscales y la entrada ilegal de combustibles al país.

Fox respalda a Ruffo y llama a la oposición a unirse

Las declaraciones de Fox se suman a otros pronunciamientos en respaldo de Ruffo. El pasado 3 de octubre, el expresidente confirmó que sostuvo una videollamada con el exgobernador después de que este regresara a su domicilio en Ensenada.

Tras ese encuentro, Fox publicó un mensaje de apoyo en el que le expresó que no estaba solo y manifestó su confianza en que la justicia debía prevalecer.

Durante su visita a Culiacán, el exmandatario también llamó a los partidos de oposición a construir un frente común para competir contra Morena en las elecciones de 2027.

Fox planteó que las fuerzas opositoras deben coordinarse y evitar competir divididas, aunque reconoció que la decisión sobre una eventual coalición corresponde a las dirigencias partidistas.

El expresidente también convocó a ciudadanos, agricultores y comerciantes a involucrarse en la vida política de Sinaloa, entidad en la que el próximo año se renovarán la gubernatura, las 20 alcaldías y los cargos legislativos locales y federales correspondientes.