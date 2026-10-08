¿Cártel de Sinaloa y CJNG ‘pelean’ en la guerra de Ucrania? México investiga videos, revela Sheinbaum

Claudia Sheinbaum adelantó que México investiga videos sobre cárteles mexicanos en la guerra de Ucrania. (Foto: El Financiero)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 8 de octubre que su Gobierno investiga la posible presencia de integrantes de cárteles mexicanos en la guerra de Ucrania.

Las investigaciones iniciaron después de la difusión de videos en los que presuntos combatientes hacen referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a una facción del Cártel de Sinaloa conocida como ‘La Chapiza’.

“Sí, lo presentaron (el caso de presuntos criminales mexicanos en Ucrania) en el gabinete de seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

¿Cárteles mexicanos participan en la guerra de Ucrania? Esto dijo Sheinbaum

Sheinbaum explicó que las autoridades buscan determinar, en primer lugar, si los videos son auténticos y, posteriormente, establecer cómo presuntos integrantes de organizaciones criminales mexicanas habrían llegado a participar en el conflicto, que comenzó con la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022.

Al ser cuestionada sobre los posibles narcotraficantes mexicanos que aparecen en las grabaciones, la presidenta de México señaló que “más bien son reclutados”, aunque no precisó quién estaría detrás de ese supuesto reclutamiento ni con qué propósito.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún Ejército de alguna entidad de manera de gobierno”, explicó.

La mandataria enfatizó que todavía no existe certeza sobre la autenticidad de las grabaciones ni sobre la forma en que los presuntos combatientes mexicanos habrían llegado a territorio ucraniano.

Además, Sheinbaum señaló que, hasta el momento, el Gobierno de México no ha establecido contacto con Ucrania por este caso: “No, por el momento no, pero si es necesario la Secretaría de Relaciones Exteriores lo haría”.

Por ahora, las autoridades mexicanas mantienen abierta la investigación para determinar si las personas que aparecen en los videos son realmente integrantes de organizaciones criminales mexicanas y si participaron en el conflicto armado.

¿Por qué los cárteles mexicanos habrían ido a la guerra en Ucrania?

El caso se suma a reportes internacionales que han señalado posibles vínculos entre organizaciones criminales latinoamericanas y personas con experiencia militar que han participado en la guerra de Ucrania.

En septiembre, The Washington Post informó, citando a funcionarios de Estados Unidos y México, que organizaciones del narcotráfico mexicano buscaban reclutar a ciudadanos colombianos con experiencia militar en Ucrania, presuntamente para aprovechar sus conocimientos en el manejo de drones.

Además, durante 2025 circularon reportes sobre supuestos integrantes de cárteles mexicanos que habrían intentado incorporarse a unidades de voluntarios extranjeros que combaten del lado de Ucrania, con el objetivo de adquirir conocimientos y experiencia militar.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno mexicano no ha confirmado que integrantes del CJNG o del Cártel de Sinaloa estén combatiendo en Ucrania.

Con información de EFE