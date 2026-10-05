Querétaro ‘no se manda solo’: SRE advierte que deberá consultar con el Gobierno antes de cooperar con EU

El gobierno de Querétaro deberá coordinar con la Federación cualquier proyecto de cooperación internacional en materia de seguridad, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que este tipo de acuerdos deben conducirse a través de los mecanismos institucionales del Gobierno de México.

El señalamiento ocurre a propósito de la Academia Internacional de Capacitación Policial, proyecto que contempla colaboración con un gobierno extranjero y cuya primera piedra fue colocada durante una visita oficial a la entidad.

De acuerdo con la información de la Cancillería, debido a que la iniciativa incluye cooperación internacional en materia de seguridad, corresponde presentar el proyecto ante el GANSEG, mecanismo mediante el cual se revisan y coordinan asuntos relacionados con seguridad y colaboración con otros países.

La SRE indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Roberto Velasco Álvarez estableció comunicación directa con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, para abordar el proyecto.

¿Por qué Querétaro debe consultar al Gobierno federal sobre la academia policial?

La participación de un gobierno extranjero en un proyecto relacionado con seguridad requiere coordinación con las autoridades federales, de acuerdo con la posición expresada por la Cancillería.

Por ello, Velasco Álvarez envió un oficio al mandatario estatal en el que ofreció el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones correspondientes.

La intención es que el proyecto pueda avanzar mediante los canales institucionales establecidos por el Gobierno de México y en coordinación con las entidades federativas.

La situación coloca a la Academia Internacional de Capacitación Policial dentro de los asuntos que deben ser revisados antes de formalizar cualquier esquema de colaboración con autoridades extranjeras.

¿Cómo es la cooperación de México con Estados Unidos en seguridad?

México y Estados Unidos mantienen mecanismos de colaboración en materia de seguridad. El Gobierno federal señala que esta relación se basa en el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la confianza mutua y una responsabilidad compartida.

La administración de Sheinbaum también establece que esta cooperación debe realizarse sin subordinación y mediante los canales institucionales del Estado mexicano.

En este caso, la Cancillería busca que la iniciativa de Querétaro siga esa misma ruta. El acompañamiento ofrecido al gobierno estatal permitirá coordinar las gestiones necesarias antes de establecer una cooperación formal con otro país.

Así, el proyecto de la academia policial deberá continuar su proceso en coordinación con las autoridades federales, particularmente cuando involucre acuerdos internacionales relacionados con seguridad.