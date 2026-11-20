La Feria Artesanal del Chocolate Navideña llegará a Coyoacán con bebidas tradicionales, postres, chocolates y regalos artesanales para celebrar las fiestas decembrinas. (Foto: ChatGPT)

El aroma del cacao, el sabor de una taza de chocolate caliente y los dulces tradicionales mexicanos formarán parte de la Feria Artesanal del Chocolate Navideña, que promete ponerle un toque de dulzura a las celebraciones decembrinas.

Los amantes del chocolate encontrarán mucho más que barras y bombones. Desde bebidas tradicionales como el pozol y el tejate hasta tamales, moles y postres artesanales, la feria ofrecerá distintas formas de disfrutar uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana.

De igual forma, habrá opciones para continuar con las celebraciones previas a la Nochebuena, como un bazar de artesanías, decoraciones y regalos elaborados por productores y emprendedores mexicanos.

¿Qué chocolates, bebidas y alimentos habrá en la feria navideña?

La Feria Artesanal del Chocolate reunirá una variedad de productos elaborados con cacao, desde preparaciones tradicionales hasta propuestas de chocolatería fina.

Durante la feria podrás endulzar tu espíritu navideño con barras de chocolate con distintos porcentajes de cacao, chocolate de mesa, bombones, trufas artesanales y chocolates con rellenos especiales.

Las bebidas tradicionales, como el pozol, una preparación originaria del sureste mexicano que combina maíz y cacao, y el tejate, una bebida oaxaqueña reconocida por su característica espuma, tendrán un lugar especial en la feria. Los visitantes podrán conocer y disfrutar algunos de los sabores más representativos de la gastronomía regional mexicana.

A estas opciones se suman el chilate, una bebida tradicional de Guerrero preparada con cacao, arroz y canela, y el infaltable champurrado, que se podrá acompañar con tamales para completar el antojo.

Los postres y dulces no serán los únicos protagonistas de la feria, pues también habrá opciones saladas, como moles preparados con cacao y salsas artesanales. Asimismo, se ofrecerán pan dulce y distintas especialidades de repostería navideña.

Además, en la feria se venderán productos para el cuidado personal elaborados con cacao, como jabones, cremas y bálsamos artesanales.

¿Cuándo y dónde será la Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán?

La Feria Artesanal del Chocolate Navideña se realizará del 18 al 20 de diciembre de 2026, en un horario de 12:00 a 20:00 horas, en ANCESTRUM, Casa de la Tradición Mexa, ubicada en avenida Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

La entrada será gratuita y no se requerirá registro previo, aunque los alimentos, bebidas, chocolates y artículos artesanales tendrán un costo establecido por cada expositor.

Para llegar en transporte público, una opción es utilizar la Línea 3 del Metro, bajar en la estación Viveros/Derechos Humanos y caminar hasta la sede. El lugar se encuentra cerca de los Viveros de Coyoacán y de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles.

¿Qué artesanías y regalos navideños venderán en Coyoacán?

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con un bazar de productos artesanales para quienes buscan regalos diferentes durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Entre los artículos anunciados destacan las esferas y decoraciones navideñas, molinillos tradicionales de madera para preparar chocolate, piezas de alfarería, textiles, prendas tejidas y accesorios de diseño artesanal.

También se ofrecerán canastas y cajas de regalo con chocolates y dulces mexicanos, una alternativa para los intercambios navideños o para obsequiar productos elaborados por pequeños negocios.

La Feria Artesanal del Chocolate busca dar visibilidad al trabajo de productores y emprendedores mexicanos, además de acercar al público a las distintas formas de aprovechar el cacao y a las tradiciones artesanales del país.