Fuego y Café es una cafetería y casa tostadora ubicada en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. (Fotos: Cortesía Fuego y Café).

Elisa Moreno Carretero entiende lo invaluables que son dos cosas: la paciencia de esperar cinco años para darle un sorbo a un café de especialidad —pasando por siembra, cosecha, secado, tostado, molido y preparación cuidada hasta llegar a la taza— y lo inusual que es encontrar unos chilaquiles que todavía pican en la colonia Condesa. Ambas cosas las tiene en Fuego y Café.

Como muchas otras personas por cuyas venas corren litros de cafeína, después de estudiar Finanzas y dedicarse durante 13 años a varios proyectos, Elisa escuchó lo que le decía su corazón: pon una cafetería.

“Hace unos años que ya regresé a vivir a Coatepec, Veracruz, y ya me metí de lleno a este mundo. Y ahora sí, ya no lo cambio”, nos cuenta en entrevista.

Elisa Moreno Carretero pertenece a la cuarta generación de una familia dedicada al café en Coatepec, Veracruz. (Nayeli Reyes Castro)

Lanzarse a la aventura de abrir un café en la Ciudad de México —donde estos negocios crecen más descontroladamente que la espuma de un capuchino— podría parecer una misión imposible.

Sin embargo, a Elisa la respaldan algo más que sus certificaciones como tostadora y catadora: es la siguiente en la línea de cuatro generaciones de una familia dedicada al café.

La máquina tostadora es una de las protagonistas de Fuego y Café, donde el grano se procesa en el mismo establecimiento. (Cortesía Fuego y Café)

Fuego y Café, una casa tostadora en la Condesa

Esta historia que llegó hasta la Condesa comenzó con su bisabuelo en Coatepec, Veracruz, quien diseñó y patentó maquinaria para el beneficiado del café y el cacao; continuó con el abuelo, el papá y los tíos diseñando maquinaria, hasta que el padre de Elisa se enfocó en el procesamiento específico del grano.

“El café es una cadena productiva muy larga, empieza desde la finca, desde que siembras la plantita, tienes que esperar cinco años para poder cortar el fruto de esa planta. Es un proceso de mucha paciencia”, agrega.

Elisa sigue la tradición de su familia en otro escalón de la cadena, donde la taza llega a tu mesa. Eso le dio una nueva experiencia con la bebida: “No es lo mismo estar en tu tostaduría en Veracruz haciendo las bolsitas y mandarlas a ver a las personas tomar la taza y su reacción, ver cuándo lo prueba”.

El tostado del café permite controlar factores como la temperatura, la humedad y el desarrollo de los perfiles aromáticos que llegan hasta la taza. (Nayeli Reyes Castro)

Fuego y Café abrió en octubre de 2023 como un proyecto de autoempleo y se volvió la casa tostadora oficial de la familia de Elisa. El nombre viene precisamente de ese cálido latido al fondo del lugar: la flama de la máquina tostadora de café.

Tostar en el mismo lugar que prepara el café le da varias ventajas por el control de calidad. Elisa explica que el grano verde contiene agua y azúcares, al aplicarle calor pierde agua, se expande, desarrolla los azúcares y perfiles aromáticos de la taza; además influyen factores como la presión atmosférica, la humedad ambiental y la temperatura.

“Hacerlo aquí es controlar un poco más todos los factores para el momento de la extracción”, menciona.

El café que sirve Fuego y Café proviene principalmente de productores locales de Coatepec, Veracruz, de donde es originaria la familia de su fundadora. (Nayeli Reyes Castro)

El reto de destacar entre todos los cafés de la Condesa

Elisa no percibe a las múltiples cafeterías de la CDMX como rivales, sino como aliadas: “Cada semana hay más. Nosotros, al tener todo ese proceso, también proveemos de café a restaurantes y cafeterías. Entonces no solo son competencia, también pueden ser posibles clientes o les hacemos blends especiales para su cafetería (...) Pueden ser aliados, el chiste es promover el café mexicano con quien sea”.

No obstante, también ha visto un fenómeno: hay cafeterías que se llaman de “especialidad”, pero no lo son: “lo justo es decirle al cliente qué le estás sirviendo para que sepa qué esperar (...) muchas veces creen que por tener ese nombre lo pueden vender más caro y no se vale”.

uno de los métodos Los métodos V60, Origami y Pulsar forman parte de la oferta de Fuego y Café. (Cortesía Fuego y Café)

Los métodos de extracción de café, como V60, Origami y Pulsar, se preparan en la mesa con explicaciones del barista. (Nayeli Reyes Castro)

Fuego y Café trabaja con productores locales, principalmente de Coatepec, y pone especial cuidado en los factores que lo convierten en café de especialidad:

Análisis físico: Muestra de grano verde con porcentaje de humedad adecuado y ausencia de defectos físicos.

Muestra de grano verde con porcentaje de humedad adecuado y ausencia de defectos físicos. Calificación en taza: Puntuación superior a 80 puntos en catación estandarizada.

Puntuación superior a en catación estandarizada. Trazabilidad total: Información transparente sobre el productor, altitud de cultivo, variedad, fechas y responsable del tostado.

En la finca manejan entre 4 y 5 variedades de la especie arábiga (tales como Marsellesa, Costa Rica, Catimor y Geisha) y tres procesos: natural (la cereza se seca completa con pulpa y azúcares), lavado (se retira la pulpa lavando el fruto antes del secado) y Honey (proceso donde se deja una capa intermedia de mucílago durante el secado).

Con métodos y roast beef: El menú de Fuego y Café

El menú de Fuego & Café gira en torno a la variedad de métodos de extracción (V60, Origami, Pulsar, etc.), todos realizados en mesa y acompañados de una explicación del barista sobre las notas del grano y la técnica.

Entre las bebidas más populares, hay mocktails como el espresso tonic, el cold brew y el té chai latte.

Fuego y Café ofrece bebidas como espresso tonic, cold brew y chai latte, además de cafés filtrados preparados con distintos métodos de extracción. (Cortesía Fuego y Café)

Hay varias opciones de almuerzos, como el emparedado de roast beef, elaborado con pan focaccia; un toast de aguacate con pan de masa madre; un bagel de salmón o un esponjoso pan brioche con omelette y queso gouda.

La recomendación personal de Elisa es pedir un café de método, por la experiencia de ver el proceso en la mesa; o un flat white, si no se busca tanta cafeína, pues es una bebida con leche, pero con un sabor a café más marcado que un latte.

Los chilaquiles son uno de los platillos favoritos de Elisa Moreno en Fuego y Café. (Cortesía Fuego y Café)

“De comer me encantan los chilaquiles. Es un plato gigante y aquí todavía pican un poquito, a diferencia de muchos lugares en la Condesa donde ya no pican. Es lo que más como aquí”, sugiere.

No falta la variedad de pan dulce para acompañar o el dulce placer de una galleta de helado con cadamomo o un affogato.

El consumo promedio por persona ronda los $230 pesos. Si se agrega un postre, el gasto podría elevarse a entre $270 y $320 pesos por comensal.

Fuego y Café también ofrece opciones de almuerzo, como el emparedado de roast beef preparado con pan focaccia. (Cortesía Fuego y Café)

¿Dónde está Fuego y Café?

Fuego y Café tiene dos sucursales:

Horarios: Lunes a sábado de 08:00 a 20:00 hrs; domingos de 09:00 a 15:00 hrs (almuerzos hasta las 14:00 hrs).